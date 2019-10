Remesas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador crecieron un 6,7%

De acuerdo con de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), las remesas internacionales hacia Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, durante octubre, noviembre y diciembre de 2015, llegaron a $us 2.897 millones.



El comunicado da cuenta que la cifra alcanzada fue superior en 6,7% a la registrada en el mismo periodo de 2014.



Añade que el incremento respondió al aumento de las remesas recibidas por Colombia, que alcanzaron $us 1.232 millones, un 10,2 % más que lo registrado en el cuarto trimestre de 2014.



Las remesas se incrementaron también en Perú en 5,7 %, en Ecuador subieron 4,8 %, mientras que en Bolivia fue 0,4 %.



Países de origen



La CAN destacó que Estados Unidos y España continúan liderando la lista de los principales países de origen de las remesas hacia la región, al sumar entre ambos $us 1.763 millones en el periodo octubre, noviembre y diciembre de 2015, lo que representó el 60,8 % de remesas reportadas en dicho periodo.



Colombia continuó siendo el mayor receptor de las remesas intracomunitarias, pues pasó de recibir $us 43,8 millones durante octubre, noviembre y diciembre de 2014 a 48,4 millones en el mismo trimestre de 2015.



Respecto al principal emisor, Ecuador siguió en el primer lugar con $us 31,5 millones de dólares seguido de Perú con $us 28,1 millones de dólares.