Dan 90 días para indagar los contratos de la CAMC

Un plazo de 90 días y plenas facultades para todos sus integrantes, esa fue la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la conformación de la comisión mixta especial para investigar los millonarios contratos de la empresa China CAMC con el Estado.



"Nosotros tenemos la certeza de que el presidente Evo Morales no ha incurrido en ningún acto de tráfico de influencias y la comisión tendrá toda la facultad para investigarlo que quiera", afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.



Son seis asambleístas del MAS y cinco de la oposición los que integran ese grupo. Rubén Medinacelli, Miltón Barón (senadores); Javier Zavaleta, Susana Rivero, Víctor Borda y Manuel Canelas (diputados), son los oficialistas. Oscar Ortiz y Víctor Zamora (senadores); Gisela Muñoz y Norma Piérola (diputadas), son los opositores.



El titular de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que se esperan los resultados lo más antes posible y aseguró que todos los integrantes, tanto oficialistas como opositores, tienen plena libertad de acceder a los documentos que se revisarán.



La decisión de implementar dicha instancia fue asumida por el primer mandatario, Evo Morales, tras la denuncia de tráfico de influencias realizada por el periodista Carlos Valverde, al vincular a la firma asiática con Gabriela Zapata, la gerente y exnovia de la autoridad.



En horas pasadas Montaño y Gonzales, respectivamente, anticiparon que la comisión mixta no encontrará nada , mientras que opositores solicitaron la participación de la sociedad y observadores externos en todo el proceso de recolección de datos.



