La banca, preocupada por nuevos impuestos al sector

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), expresó la preocupación del sector por la norma que incrementa la alícuota adicional que pagan los bancos sobre sus utilidades del 22 al 25%.

Villalobos le recordó al Gobierno que la banca actualmente enfrenta una elevada carga impositiva y el incremento a la alícuota elevaría al 50% el impuesto que paga la banca por sus utilidades.

De acuerdo con Asoban, la banca aportará con más de $us170 millones al fisco con las utilidades de 2016.

Desde Asoban señalaron que las utilidades de la banca en 2016 alcanzaron los $us 304 millones, el 6% de este monto, más de $us18 millones serán destinados a la función social, como por ejemplo la constitución de fondos de garantía para facilitar el acceso al crédito a quienes no tienen un aporte propio o no cuentan con las garantías suficientes, quedando en torno a $us 285 millones; de los cuales alrededor del 50% será destinado para capitalizar los bancos con el objetivo de fortalecer sus patrimonios y de ese modo aumentar su capacidad de expansión del crédito, contribuyendo al crecimiento económico del país.