No descartan soborno a funcionarios de la Fiscalía en caso Belaunde

Si desde que se conoció la fuga y posterior recaptura de Martín Belaunde se había puesto en la mira a algunos vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a jefes policiales y a funcionarios de Migración por, supuestamente, colaborar con el empresario peruano, ahora el Gobierno también apunta al Ministerio Público.



Carlos Romero, ministro de Gobierno, dijo la mañana del martes en Unitel que no se descarta que funcionarios del Ministerio Público hayan recibido sobornos para ayudar en la huida de Belaunde, que desde enero se encontraba con arresto domiciliario en la casa de un familiar suyo en La Paz.



“Significa que podría haber mucha gente involucrada en la recepción de recursos económicos, no solo policías, sino también miembros del Ministerio Público funcionarios administrativos”, dijo la autoridad.



Ratificó que en Bolivia hay un proceso judicial abierto contra el peruano, exasesor del Gobierno de Ollanta Humala. Romero señaló que los delitos por los que se lo requerirá en el país son: evasión de la justicia, intento de fuga y cohecho.



Belaunde en Bolivia



Martín Belaunde Lossio se escapó de su país donde era investigado por presunta corrupción e ingresó a Bolivia, en diciembre de 2014, por el Desaguadero. En aquel entonces se declaró perseguido político y procuró un asilo, pero no le fue concedido.



A requerimiento del Gobierno de Humala, la justicia boliviana aprobó su extradición y en tanto se realizaba el trámite permaneció, desde finales de enero, con arresto domiciliario en La Paz hasta que en la madrugada del 24 de mayo, ‘desapareció’.



El Gobierno sostiene que el hombre se fugó, aunque él –en la única declaración a un canal de TV de Perú– sostuvo que había sido secuestrado y que escapó de sus plagiadores. Cuatro días después fue recapturado en la población beniana de Magdalena y el presidente Evo Morales en persona lo entregó a autoridades peruanos en Desaguadero, en el mismo lugar por donde ingresó a Bolivia huyendo de la justicia de su país.