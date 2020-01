José gana un viaje a la tierra de Bob Marley y Usain Bolt

Ayer, cuando empezó el día, José Nelson Aguilera Manrique, un ingeniero mecánico samaipateño, casado y de 37 años, no imaginaba que su constancia y confianza le iban a permitir darle a Patricia Durán, su esposa, una gran sorpresa: el viaje de sus sueños, en palabras del feliz primer ganador del sorteo de la campaña La casa de tus sueños con EL DEBER y Banco Fassil. Se trata de unas vacaciones de seis días para dos personas en Jamaica, la tierra del león del reggae Bob Marley y del multimedallista olímpico Usain Bolt.

“Yo estaba de viaje en Samaipata cuando me sorprendieron. Alguien de EL DEBER me llamó. Inmediatamente le llamé a mi esposa. ‘Me estás tomando el pelo’, me dijo (risas). Es que yo no le había avisado que estaba llenando las cartillas del sorteo”, relató Aguilera, que vive por la radial 17 ½ y octavo anillo.



Con un hijo de cinco años, un empleo en JICA, la agencia internacional de cooperación japonesa, Aguilera y su esposa se prepararán para conocer un nuevo país, el segundo extranjero que conocerá el ganador después de España, donde vivió y trabajó durante 10 años. Gracias al esfuerzo de Copa Airlines y el hotel DeCameron, copatrocinadores de los sorteos, esta y otras dos parejas podrán dejarse encantar con Jamaica.

Pocos en los puestos

La campaña consta de cuatro sorteos de entre los lectores de EL DEBER que llenen unas cartillas que publica el diario con piezas que se emiten en la tapa impresa. La promoción, producto de una alianza entre el Diario Mayor y la entidad bancaria, se inició el domingo 12 de febrero y tuvo ayer su primer sorteo programado y fiscalizado por la Autoridad de Juegos (AJ). El premio incluye los pasajes de Copa Airlines y el hospedaje en el hotel DeCameron, durante cinco noches con todo el régimen alimenticio, cantina y snack incluido.



El primer viaje está marcado para el jueves 27 de abril y el retorno para el martes 2 de mayo. Es importante recalcar que todas las cartillas que no ganen en este sorteo pasarán a ser habilitadas para el cuarto sorteo, en el que se entregará el premio más grande; una casa nueva en la urbanización San Miguel (carretera a Cotoca), que cuenta con 420 m2 de terreno y más de 100 m2 de construcción