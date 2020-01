El límite entre el cuerpo y el espíritu

Es siempre difícil entender el talento; Joseph Beuys en su célebre frase “todo hombre es un artista” sugería que no todo humano es un artista de nacimiento, pero que este mismo podía venir de cualquier entorno y formarse por el puro ímpetu o la necesidad de expresión. Nada me sorprendió más que haber tenido el impacto de la obra de Natalia Páli hace varios meses en la Galería Kiosko, sus influencias eran evidentes, pero lo tal vez sorprendente, es que a muy temprana edad, tenía la valentía de aproximarse a ciertas concepciones sobre el cuerpo humano, ideas sobre “lo normal”, “lo entero”, y tal vez por esto mismo y desde una visión occidental “lo correcto”.



El trabajo de Páli, una acuarela transparente pero que reiteradamente toca temas como la normalidad del cuerpo, la relación entre entes disímiles; y con muy poco color concibe estos seres cuasi fantasmagóricos, incompletos, que se relacionan entre sí con líneas rojas, cual si se necesitaran entre sí para formar un ente entero que los llene o los complete, invitan a pensar en una visión posmoderna endurecida y un poco cínica, de la leyenda japonesa del hilo rojo del destino, mito según el cual, los dioses atan un cordón rojo alrededor del tobillo -o del dedo meñique, en el caso de la cultura japonesa- de los que han de conocerse o ayudarse en un momento concreto y de una manera determinada.



Tal vez las obras más frías de su reciente exhibición en el MAC Santa Cruz, me hacen pensar en primera instancia en la esquizofrenia y en lo que el psiquiatra Ronald David Laing entiende como el YO dividido, una fractura que se genera a raíz de un trauma o herencia y que produce una ruptura de la relación mental entre el Yo y los Otros, entre tu percepción de la realidad y la del común de los demás y entre tu cuerpo y tu mente, pero al hablar con ella y teniendo la oportunidad de reflexionar sobre las obras, la artista no siente que los cuerpos mutilados sean representaciones de faltas o más bien de pedazos faltantes, sino de seres espirituales, tal vez de chamanes con anomalías corporales, pero que tienen asimismo la sensibilidad de conectarse de una forma metafísica, no solo entre sí, sino también con el mundo que los rodea.



En los últimos años me he preguntado cómo será el humano multimediático, si será capaz de transformarse en una suerte de superhombre como lo describe J.L. Borges o si más bien será inerte físicamente, adicto al consumo de información, incapaz de relacionarse directamente e incapaz también de sentir emoción. Tal vez los personajes de las imágenes de Páli no son más que imágenes apocalípticas de lo que ya somos y no nos hemos dado cuenta o tal vez también son un grito de auxilio y resistencia de una sociedad que está recluyendo a los jóvenes en sí mismos