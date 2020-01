La hora de la verdad con Miss Beni

22 de las 24 participantes del Miss Bolivia fueron retadas por SOCIALES para elegir a la buena, la mala y la bella del grupo, tras casi una semana de convivencia. Argene Coelho (miss Beni) fue calificada por 10 de sus compañeras como "un poco conflictiva".

Ella respondió: "No me considero mala, pero sí correcta. No me gusta la impuntualidad. Llego temprano a todos los compromisos y exijo que todas hagan lo mismo, tal vez eso les molesta", explicó.

La beniana aclaró que "no se mete con nadie y que está muy enfocada en ganar el certamen".

Te dejamos el video completo de sus declaraciones.