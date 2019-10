Evo acusa a los guaraníes de 'extorsionar' al Estado

El presidente Evo Morales acusó a los indígenas guaraníes de Takovo Mora de pretender extorsionar al Estado, con su oposición a un proyecto hidrocarburífero. Manifestó que solo persiguen compensación monetaria y perjudican el crecimiento económico del país.



Sus declaraciones se realizaron al mismo tiempo que en Santa Cruz se realizaba la reunión entre ministros y dirigentes guaraníes que reclaman una consulta a la población de Takovo Mora antes de que se realice la explotación hidrocarburífera en, lo que consideran, es su territorio.



"Ya no están viendo el tema del medio ambiente, solamente es como extorsionar, chantajear al Estado y sacar algo de recursos económicos, eso es al final. Qué bueno sería que nos digan que corresponde legalmente, pero no corresponde. Usar cualquier tema con el pretexto de consulta para extorsión al Estado", lamentó la autoridad.



Morales ratificó que la consulta previa, contemplada por la Constitución Política del Estado (CPE), no corresponde en este caso y garantizó que no se suspenderán las labores que desarrolla Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la comunidad cruceña de Yateirenda.



"No vamos a estar sometidos a pequeños grupos, porque es nuestra obligación seguir garantizando la gran inversión y eso garantiza el crecimiento económico", señaló el mandatario en conferencia de prensa en Tarija.



Este domingo a la noche, la reunión entre las autoridades del Gobierno y los dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) pasó a un cuarto intermedio hasta que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) demuestre que los pozos para la explotación hidrocarburífera que se pretende realizar se ubican en territorio privado y no en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora.



Mientras tanto los guaraníes continuarán en vigilia, sin realización de bloqueos y no hay fecha de vencimiento para la presentación de los documentos por parte del INRA.



El pasado martes existió una intervención policial que dejó varios heridos y una veintena de detenidos que luego fueron liberados, durante el bloqueo en Yateirenda, sobre la ruta que conecta a Santa Cruz con Yacuiba.

Mientras, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, recordó que en anteriores oportunidades se entregó 15 millones de bolivianos como compensación a los indígenas y anticipó que también se podrá aplicar una consulta en caso en que los ductos del carburante pasen por las tierras indígenas.



"Los pozos están en propiedad privada y no corresponde hacer la consulta. Si en los próximos años esos pozos son exitosos, haremos gasoductos, en ese caso haremos la consulta si pasamos por una la Tierra Comunitaria de Origen (TCO)", explicó Sánchez.