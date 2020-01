Protestas en Buenos Aires a causa del desempleo

Organizaciones sociales de Argentina desplegaron este jueves en Buenos Aires un centenar de "ollas populares" para protestar, con reparto de comida gratuito a los vecinos, contra el aumento de la pobreza, el desempleo y el trabajo informal.



En lugares emblemáticos como la Plaza de Retiro, la de Once o a los pies del Obelisco de Buenos Aires, pequeños grupos de manifestantes repartieron raciones de guisos de arroz y carne rodeados de banderas y pancartas.



"Estamos viendo que hay una pérdida del empleo (...) Es la segunda vez que estamos haciendo (ollas populares) porque el Gobierno no atiende nuestros reclamos" contó Walter Córdoba, uno de los coordinadores de la asociación Barrios de Pie, organizadora principal de la protesta, durante la olla popular organizada en el Obelisco.



"Hay 1.500.000 nuevos pobres y la verdad que el 40 % de los trabajadores en la Argentina son informales, son trabajadores en negro que no están cobrando en blanco como debieran. Por eso estamos acá", prosiguió.



Aunque desde el Gobierno remarcan que, después de un duro "sinceramiento" de la economía necesario tras el fin de la era kirchnerista (con la llegada de Mauricio Macri al poder, en diciembre pasado), ya se notan señales de mejora como una bajada sensible de la inflación, Córdoba lamentó que esos signos aún no han llegado a la gente de a pie.



"Al contrario, se están anunciando despidos en el Estado, la actividad económica privada está cayendo...", criticó, después de apuntar que la protesta de hoy busca también llamar la atención del Gobierno porteño (del oficialista frente Cambiemos) para que se reconozca a los cocineros de los comedores sociales de la capital, a los cooperativistas y para aumenten las raciones que se reparten.



Ataviada con una gorra del movimiento Barrios de Pie, Damiana Altamirano almorzó hoy guiso de arroz con carne, sentada al sol del invierno austral frente al Obelisco porteño, junto a otra treintena de participantes de la olla popular.

La protesta se prolongará durante la tarde con distintas concentraciones.

La de hoy es la segunda vez que se organizan las "ollas populares", después de que en julio pasado las mismas organizaciones realizaran cortes en las principales calles de la capital para repartir comida entre los sectores populares.,