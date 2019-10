Alcaldía inspeccionará obras cerca del curichi La Madre

La secretaria de Planificación de la Alcaldía, Sandra Velarde, ordenó inspeccionar las obras del condominio Torre Solari, que se construye en la UV 113, en las proximidades al curichi La Madre, ante la denuncia de vecinos de que la construcción estaría afectando el área protegida.



Colectivo Árbol, a través de su presidenta Eliana Torrico, y vecinos de la zona han iniciado una cruzada en defensa del curichi La Madre, al considerar que se encuentra amenazado por esta y otras obras que se construyen en sus alrededores, pese a que las normas prohíben las construcciones dentro de los 50 metros alrededor del área protegida, además que el PLUS delimitaba que no haya construcción a 1.000 metros del río.



De hecho, este lunes vecinos, ecologistas y profesionales conocedores del tema tienen previsto reunirse para solicitar a las autoridades municipales una cita para abordar este tema.



Respuesta de las autoridades

Consultada sobre las obras en del condominio Torre Solari, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que trasladó la inquietud de los vecinos a las instancias correspondientes del Ejecutivo municipal, es decir, a la Secretaría de Planificación y a la Secretaría de Medio Ambiente, que están a cargo de la autorización y control de cumplimiento de normas urbanas.



Al respecto, Velarde informó de que en 2014, ante los procesos por daño ambiental que inició la ABT y la Fiscalía, los propietarios adecuaron el proyecto a las normas, ajustándose a la nueva servidumbre ecológica. Velarde dijo que los dueños presentaron un proyecto ajustado a los nuevos lineamientos medioambientales, el cual fue aprobado con todas las modificaciones, donde se le quita “mucha área útil”, y, por lo tanto, no pueden hacer ningún uso del área que tiene servidumbre ecológica.



La secretaria de Planificación agregó que “ante las dudas y denuncias de que pudieran no estar cumpliendo el proyecto aprobado, ya se ha designado la inspección correspondiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente para que haga una inspección en el lugar y también la Secretaría de Gestión Urbana que vaya con el control de edificación para verificar que se está cumpliendo exactamente con las medidas y las características de un proyecto de carácter medioambiental”.



Argumentos

Los ecologistas, basados en los informes que hizo la ABT en 2014, aseguran que se está violando el artículo 35 de la Ley Forestal 1700, que señala que no se puede construir en los humedales, pantanos, curichis, bofedales, áreas de afloramiento natural de agua y de recarga, incluyendo 50 metros a la redonda a partir de su periferia. Además, el PLUS delimitaba que no haya construcción a 1.000 metros del río