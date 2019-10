Descartan suspender las elecciones en la 'U'; ya se inició el conteo de votos

Después de más de dos horas de reunión los seis candidatos a rector de la Uagrm y miembros de la Corte Electoral decidieron continuar con el proceso eleccionario que estuvo marcado por reclamos y mucha desinformación. Esta situación hace que se esperen resultados solo de aquellas mesas que abrieron la votación.



Se fijó para el martes 12 de julio las elecciones en las tres facultades donde no se pudieron instalar las mesas de sufragio, informó la presidenta del Comité Electoral Permanente, Miriam Guzmán de Molina.



Las facultades El Norte (Montero), Ciencias Agrícolas y Ciencias Económicas y en algunas carreras de la Facultad de Humanidades se vieron afectadas por los problemas y no pudieron abrir la votación.



Por esta situación es que hoy no se podrá conocer resultados de estas elecciones, pero la fecha para la posible segunda vuelta se mantiene para el 15 de julio.

Mirian Guzman, presidenta de la corte electoral, informa sobre la postergación en la votación de algunas facultades pic.twitter.com/Bzd1jvlrJG— EL DEBER (@diarioeldeber) 8 de julio de 2016 n



Comienza el conteo

Luego de la reunión de los candidatos y los miembros de la Corte Electoral Permanente se inició el conteo de votos en algunas de las mesas que ya cerraron.



El rector de la universidad, Juan Ortubé, indicó que los candidatos comenzarán, desde ahora, a limpiar la basura electoral que copó todos los ambientes de la estatal cruceña.