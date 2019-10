Michael Moore alerta que Trump ganará en EEUU

El documentalista Michael Moore publicó un artículo en su web oficial la semana pasada titulado 5 reasons why Trump will win (5 razones por las que Trump ganará las elecciones). En él expone las principales ventajas, a su parecer, del candidato del partido republicano sobre Hillary Clinton, del partido demócrata.



“Les dije que Trump ganaría la candidatura republicana y ahora tengo que darles una noticia aún más terrible y deprimente: Donald J. Trump ganará en noviembre”, escribió Moore en su introducción. “Nunca en mi vida he deseado tanto que alguien demuestre que estoy equivocado”. El artículo ha sido ampliamente compartido en redes sociales.



El director, militante del partido demócrata y uno de los principales críticos de la administración de George W. Bush, expone en cinco puntos las razones por las Trump se llevará la elección en Noviembre a pesar de sus controversiales posturas sobre la migración, el terrorismo y la economía. Aquí presentamos un resumen de cada punto.



1. Un sector de la clase obrera lo verá como un aliado. Moore asegura que los estados de Michigan, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin verán en Trump una esperanza para la crisis económica que han enfrentado por años. Esto después de que el candidato ha amenazado a las empresas manufactureras de sanciones fiscales si mueven sus plantas a otros países. El director hace una comparación entre los votantes de esta región y los británicos que apoyaron el Brexit, quienes están endeudados, deprimidos y enojados con su situación económica.

“Se convencerán de que Donald Trump ha llegado para limpiar la casa: No tienes que estar de acuerdo con él, no tiene que caer bien. Es un cóctel Molotov para enviar un mensaje a esos bastardos”.



2. Es un hombre blanco. Trump, según Moore, también encontrará el apoyo de un numeroso grupo de hombres que ven como una amenaza del creciente poder de las mujeres, gays y miembros de otros grupos étnicos en la política y la sociedad estadounidenses. “¿Dejaremos que una mujer nos gobierne por ocho años? Después habrá gays y personas transgénero en la Casa Blanca. Para entonces habrá animales dirigiendo al país. Esto debe parar”, escribe el cineasta con tono sarcástico.



3. Las políticas de Clinton. Moore asegura que la candidata demócrata no es su primera opción y tampoco la del 70% de los votantes. Ella, según el director, representa la vieja guardia de la política estadounidense e inspira desconfianza por sus cambios de postura sobre temas cruciales como el matrimonio igualitario. Moore agrega: “Su voto a favor de la guerra en Irak me hizo prometer que nunca votaría por ella. Sé que nos meterá en algún tipo de acción militar si gana las elecciones. Solo para evitar que un protofascista se convierta en nuestro presidente, romperé mi promesa”.



4. Los simpatizantes de Bernie Sanders no estan muy convencidos de votar por ella. Aunque muchos de los seguidores de Sanders han expresado su apoyo a Clinton, esto no quiere decir que convencerán a otros a salir a votar por ella, asegura Moore. “Los jóvenes (que apoyaron a Sanders) no votarán por Trump, algunos votarán por una tercera opción, pero muchos se quedarán en casa. Hillary Clinton tendrá que darles una muy buena razón para obtener su apoyo”, señala Moore.



5. Algunos votarán por Trump para enviar un mensaje. De acuerdo con el cineasta, un sector de la población podría elegir a Trump como una especie de advertencia para el deteriorado sistema político en Estados Unidos que se niega a cambiar. “El enojo hacia el sistema hará que la gente vote por Trump, no porque estén de acuerdo con él, no porque les guste su fanatismo o su egocentrismo, simplemente porque pueden”.



El artículo de Moore ha sido retomado por varios medios estadounidenses e internacionales. Otro texto del cineasta sobre Trump también captó la atención de los medios y las redes sociales en diciembre de 2015.



En el artículo We are all Muslim (Todos somos musulmanes), Moore expresa su repudio contra el candidato por sus comentarios contra los creyentes de esta religión.



No es la primera vez que el director hace advertencias sobre la victoria de un candidato republicano. En 2012, el cineasta aseguraba que Mitt Romney ganaría las elecciones presidenciales ese año. “La gente debería empezar a practicar la frase Presidente Romney”, dijo en una entrevista con The Huffington Post. Al igual que en su más reciente ensayo, Moore comentó en esa ocasión que si la gente pudiera votar desde sus salas Obama ganaría por mucho. Esa vez sus predicciones fallaron.