¿Un planeta nuevo en el Sistema Solar?

Un planeta gigante hasta ahora desconocido, apodado Planeta Nueve, podría haber sido descubierto recorriendo los confines del Sistema Solar, anunciaron científicos estadounidenses el miércoles.



El objeto "tiene una masa cerca de 10 veces mayor a la de la Tierra" y sigue "una órbita extravagante y enormemente alargada en el Sistema Solar distante", señala la investigación de CalTech University divulgada en la publicación especializada Astronomical Journal.



"De hecho, a este nuevo planeta le tomaría 10.000 a 20.000 años completar una órbita en torno al Sol".



Los investigadores Konstantin Batygin y Mike Brown dicen que hallaron el planeta gracias al diseño por computadora y simulaciones matemáticas, pero no han observado al objeto directamente.



Actualmente, una serie de poderosos telescopios están intentando dar caza al Planeta Nueve. "Aunque al principio nos manteníamos escépticos respecto de la existencia de este planeta, a medida que continuamos investigando su órbita y lo que ésta significaría para el Sistema Solar exterior, nos hemos convencido cada vez más de que sí está allí", dijo Batygin, profesor asistente de ciencias planetarias.



Así hallaron a Neptuno



No es la primera vez que a través de un cálculo matemático se descubre un nuevo planeta. Sucedió lo mismo en 1846 con el hallazgo de Neptuno, aunque no todas las predicciones han derivado en la confirmación de un planeta, recordó Robert Massey, vicedirector ejecutivo de la sociedad real astronómica de Londres.



Pero los investigadores que publicaron el estudio son miembros muy respetados en la comunidad científica y su hipótesis definitivamente merece un seguimiento, aclaró.



"Sería un hallazgo muy emocionante, pero por el momento es sólo una predicción", dijo a la AFP.