Elizabeth Castro, la mujer del olfato sobrenatural

“Eli Castro va por más...” fue la frase que eligió como cierre triunfal de la entrevista. Eso apenas es una muestrita de su espíritu aventurero -salvaje para algunos gustos-, el mismo que la vuelve sorda (muda jamás) cuando se le mete algo en la cabeza y alguien trata de persuadirla. Siempre se sale con la suya y no hay poder humano que le aplaque los bríos.



Para muestra basta un botón. Elizabeth Castro, gestora de importantes eventos solidarios como El chef soy yo y El chef teen, una de las impulsoras del evento CasaCor en Bolivia y directora del semanario Sociales Vip, tuvo inicios poco glamurosos. A diferencia de mucha gente, los ostenta, orgullosa de la distancia recorrida.



Su primer trabajo fue como vendedora de juguetes en La Ganga, donde usó como estrategia de marketing montar los caballos saltarines y brincar a risas para convencer a los clientes. Pagó sus estudios de Turismo con la pega de cajera en un supermercado, y también empezó Relaciones Públicas, pero la dejó a medias.



No es una becada de la vida, cada logro ha sido ganado con un olfato sobrenatural para las oportunidades y con el uso de las crisis a su favor.



Su revista socialera empezó sin capital, cuando se quedó sin trabajo. Ella y su esposo se repartían las funciones; les tocó hacer de ‘todólogos’. “No existe la crisis, hay que mirar fuera de la caja y afrontar porque las oportunidades siempre están ahí y hay que saberlas aprovechar”, comparte su forma de ver la vida, por si la fórmula le sirve a alguien, tanto como a ella.



Inconforme con lo logrado hasta la fecha, y como dijo al principio, va por más. Ahora está como asesora de la franquicia CasaCor en Paraguay. Hace poco estuvo en Asunción, preparando el camino para que el gran evento de diseño, paisajismo y arquitectura se luzca en su primera versión en el país vecino, desde el 7 de septiembre. “He decidido compartir mis ideas y estoy abierta para asesorar a soñadores y arriesgados que se atrevan en invertir haciendo empresa, para que no solo en Santa Cruz, y pese a todo, los sueños sigan creciendo contra viento y marea”, sostiene.



Jura que no hay una receta mágica, pero sí da un tip: “Nunca dejés que alguien te diga dónde estar, eso lo decidís vos. La mayor recompensa es disfrutar los logros, tengo muy claro lo que puedo conseguir, y mi capacidad para alcanzar lo que me propongo. La clave está en hacerlo con alma, vida y corazón; soy apasionada con todo lo que asumo y eso se refleja en mis resultados”, dice, sonando un poco soberbia, pero quienes la conocen de cerca saben que, más que engreída, es muy segura de lo que quiere en la vida, y le importa muy poco la opinión del prójimo que no es su amigo. “Trato de alejarme de las personas negativas, que pueden hacer daño, y me rodeo de gente que me aporte con grandes carcajadas y buenas vibras, que me apoye en mis locuras”, dice con franqueza, esa misma que la convierte a menudo en un ser incomprendido (no lo dice ella, sí los suyos).



Su día empieza a las cinco y media de la mañana, y no precisamente para hacer ejercicios. Abre puertas y ventanas para que fluya toda la energía del entorno verde para su familia. Es el momento de ella con ella, en el que se dedica a ordenar su avalancha de ideas de negocios, esas que la mantienen con fe en su tierra natal.