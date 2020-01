Saxomán sufre desgarro en la pierna

"Cuento los días para volver", dijo Américo David Estévez, el músico más conocido como Saxomán. El participante del Bailando por un sueño (Red Uno) dejó la competencia temporalmente al sufrir un desgarro en la pierna izquierda.

Debido a la lesión, Mario del Alcazar bailó junto a la soñadora del artista en la presentación del reguetón este lunes. El participante deberá guardar 15 días de reposo.

Saxomán no quiere dejar el programa, "entré hace seis meses y empecé de cero, fue complicado aprender tantos pasos y malabarismos, incluso bajé 10 kilos y estoy orgulloso de eso. Este accidente no me va a parar, hay Saxoman para rato", expresó.