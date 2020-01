Menacho y Suárez miden fuerzas por la dirección de la CAO

A más de un mes para la realización del congreso ordinario de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para elegir al nuevo mandamás de la organización productiva más importante de Santa Cruz y Bolivia asoman dos frentes, uno que encabeza el actual vicepresidente de la institución, Freddy Suárez Antelo, y el otro, por el extitular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fernando Menacho Ortiz.

La cantidatura de Suárez supone la continuidad de la gestión de la actual dirigencia a la que acompaña en las últimas tres gestiones. Lo acompañan los líderes de Anapo y de Adepor, Reinaldo Díaz y Óscar Mario Justiniano, respectivamente.

De Menacho se sabe que tiene una posición crítica con algunas políticas públicas y que busca una renovación de la CAO. Lo acompañan los productores Carlos Hugo Vaca Díez y Fredy García Gutiérrez.

Entrevista

“Nuestro compromiso de trabajo prevé un diagnóstico sectorial”

Fernando Menacho Ortiz / Postulante al cargo de presidente de la CAO



¿Qué lo lleva a pugnar por la presidencia de la CAO?

Las ganas de trabajar por el aparato productivo. Tengo la experiencia necesaria y las personas que me acompañan en la fórmula han pasado por sectores importantes con una problemática difícil. Queremos combinar experiencia y ganas de trabajar para proyectar una renovación y cambio de imagen de la CAO.



El compromiso de trabajo contempla temas institucionales, económicos y técnicos. El reto es conseguir una CAO participativa con sectores que aúnen esfuerzos y soluciones integrales. El creer que la problemática sectorial es individual es un error porque los temas son comunes y si les va mal al agro y al sector pecuario nos va mal a todos porque somos parte de la cadena. Hablo de productores y transformadores de materia prima.

¿Cuál es el plan de trabajo que seguirá si es elegido presidente de la organización?

Nuestro compromiso de trabajo prevé un diagnóstico sectorial. Hay que hacer un análisis de cómo estamos y hacia dónde vamos.

El resultado nos debe llevar a planificar la expansión agrícola, la demanda interna y la colocación de excedentes a mercados externos. Se deben buscar los canales para garantizar la salida de la producción al exterior para no generar congestionamiento y distorsión de precios en el mercado interno. Exportar tiene que dejar de ser una novedad y un premio, y ser una política de Estado sin cupos y sin trámites morosos y burocráticos.



¿Cuáles cree usted que son los temas pendientes?

Hay que dar un cambio de imagen de la CAO y proyectarla como una institución generadora de empleos y de alimentos para el país. El uso de la biotecnología es imprescindible para alinearnos en la pretensión de expansión de la frontera agrícola. Hay que garantizar la seguridad jurídica de la tierra y generar normas que incentiven una mayor producción y que no solo sean punitivas.



Se habla de diversificar la economía a través del agro ¿Cómo conseguirlo?

El Gobierno debe volcar la mirada y ver al sector agropecuario como una alternativa para recuperar la pérdida de valores por exportaciones de hidrocarburos y minerales. El agro y la pecuaria son el futuro de Bolivia y prescindir o restar importancia a la agropecuaria sería un error grave. Debemos hacer prevalecer la participación sectorial en la economía para pedir mayor participación, con créditos, en la cartera productiva.

Entrevista

“Trabajaremos en la línea de negociación con el Gobierno”

Freddy Suárez Antelo / Actual vicepresidente de la CAO



¿Qué lo lleva a pugnar por la presidencia de la CAO?

Conozco, en detalle, la realidad sectorial porque he sido y soy parte de la estructura que acompaña al presidente saliente de la CAO, Julio Roda, en las últimas tres gestiones. Soy una persona predecible y el grueso de los productores me ve como candidato y líder firme en mis convicciones y lo que se quiere hacer. Hay muchos desafíos pendientes y creo que con gestiones se los puede materializar.



¿Cuál es el plan de trabajo que seguirá si es elegido presidente de la organización?

Hay que continuar con el trabajo y los desafíos que han quedado en el tintero de la gestión saliente. Hay que atender una serie de problemas, entre otros, seguridad jurídica de la propiedad privada, ampliación de la Función Económica Social (FES), liberación plena de exportaciones, acceso a biotecnología y reglamentación a la ley laboral.



¿Cuáles cree usted que son los temas pendientes?

Hay varios temas y gestiones que faltan negociar y reglamentarlos con el Gobierno. En nuestra propuesta, la seguridad jurídica, la liberación plena de las exportaciones, la reglamentación de la ley laboral, la biotecnología como una herramienta para pensar en mayor producción con expectativas de exportación y la certidumbre para garantizar las inversiones del sector productivo serán nuestros temas ejes punta de lanza. Sin discriminación, todos son temas ‘number one’ porque son transversales a los 18 subsectores afiliados a la CAO.

Otros temas secundarios, pero no menos importantes, será potenciar la CAO en el ámbito legal y económico y dar un espaldarazo a los sectores que todavía no han logrado una independencia económica. Los ayudaremos a desarrollar proyectos y en tramitología legal.



Se habla de diversificar la economía a través del agro ¿Cómo conseguirlo?

Para ser el pilar fundamental en la economía debe primar la certidumbre en las inversiones. Nadie, en su sano juicio, producirá si no tiene la seguridad que lo que cultive será exportado porque nadie produce para guardar o acopiar. La seguridad alimentaria está garantizada y si no se abren mercados externos habrá desmotivación en el sector agropecuario. Somos emprendedores y estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos reglas claras. Trabajaremos en la línea de negociación con el Gobierno que es el ente ‘normador’