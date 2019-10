Interpelación a Quintana depara gritos y denuncias

Este jueves, a las 17:00, comenzó la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue citado para explicar su relación con el caso CAMC, empresa china que se benefició con varios contratos del Estado.



El ministro empezó a hablar poco después de las 17:00 y hasta las 20:20 continuaba. En una de sus alocuciones denunció un supuesto quinto intento de desestabilizar el proceso de cambio y comparó la actual situación del país con el "Plan Cóndor".



"Son unos pongos, unos serviles, son unos lacayos que responden al imperio", dijo con tono exaltado la autoridad, a tiempo de acusar a la oposición de defender los intereses de Chile y Estados Unidos y de tenerle "terror" a Evo Morales.



Negó cualquier relación con la exnovia del presidente, Gabriela Zapata, se limitó a solicitar "respeto" a la vida personal del mandatario cuando se le consultó si conocía de la relación amorosa o del hijo que tuvieron.



El ambiente en el Legislativo se empezó a tensionar a medida que el ministro subía el tono a sus declaraciones al punto que los opositores con carteles en mano empezaron a gritarle a coro: "¡Cínico!".



Los medios de comunicación tampoco quedaron fueron de las acusaciones de Quintana. "Esta mentira (caso Zapata) es producto de algunos medios de comunicación a los que hay que llamar los del cartel de la mentira", dijo al tiempo de nombrar a dos diarios (Página Siete y EL DEBER) y a dos agencias de noticias (ANF y Erbol).



La autoridad dijo no haber viajado a China para sostener alguna reunión con gente de la empresa CAMC y concentró sus esfuerzos, durante su interpelación, a "desmontar" lo que llamó una "relación incestuosa" entre algunos medios de comunicación y la oposición.



"Está clandestino, no porque se siente amedrentado por la Fiscalía sino porque se siente huérfano del apoyo político", sentenció sobre Carlos Valverde, que a su criterio se oculta tras admitir que no existió el hijo entre Evo y Zapata.



Aseveró que "era absolutamente obvio que la oposición se alínea a esta trama mentirosa" y adelantó que la diputada Norma Piérola, solicitante de la interpelación, tendrá que dar cuentas ante la justicia por sostener que la existencia del niño probaba el tráfico de influencias.



Video de la interpelación:,

EN DIRECTO en #Periscope: #urgente Ministro Quintana en una interpelación por el Caso CAMC y Gabriela Zapata https://t.co/VJ6H80RddA— EL DEBER (@diarioeldeber) 19 de mayo de 2016 n