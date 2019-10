Alemania enfrenta ola de ataques contra refugiados

Alemania, sobrepasada por un flujo de refugiados sin precedente, hace frente a una ola de actos xenófobos, a los que podría sumarse el incendio, de origen sospechoso, en la madrugada del martes, de un futuro centro de acogida cerca de Berlín.



El fin de semana, la apertura de un centro de acogida de refugiados en Heidenau (este) había provocado ya la ira de activistas de extrema derecha, que se enfrentaron a la policía durante dos noches consecutivas, con un saldo de decenas de heridos.



La canciller alemana Angela Merkel, que condenó los actos de violencia "abyectos" de la extrema derecha en esta ciudad, visitará el miércoles el centro de refugiados de Heidenau, según anunció su portavoz en un comunicado.



Será la primera visita de Merkel a un centro de refugiados desde el inicio de la crisis migratoria europea.



La canciller, que se reunirá con refugiados, responsables y benévolos, así como con las fuerzas de seguridad, ha sido criticada por la prensa por su falta de acción en el tema migratorio, cuando según las últimas previsiones la primera potencia europea recibirá 800.000 pedidos de asilo en 2015, cuatro veces más que el año pasado.



Alerta de bomba



Los manifestantes de extrema derecha no "tienen su lugar en las calles sino en los tribunales", sostuvo el martes el ministro de la Justicia, Heiko Maas, en la televisión pública ARD, que excluyó la creación de perímetros de seguridad alrededor de estos centros.



"No quiero vivir en un país" que se vea obligado a tomar este tipo de medidas "para que la gente que está (en los centros) se sienta segura", agregó.



El partido socialdemócrata (SPD), formación del vicecanciller Sigmar Gabriel, aseguró por su parte que "no se desviará un milímetro" de su línea respecto a los refugiados, a pesar de la gran afluencia de mensajes xenófobos. La sede berlinesa del partido tuvo que ser brevemente evacuada tras una alerta de bomba, que no fue considerada "seria" por la policía.



El ministro del Interior, Thomas de Maizière, visitó por su parte un centro de refugiados en Friedland (centro), donde saludó el trabajo realizado. "Debemos mostrar a la opinión alemana que pese a la grandeza del desafío, hay varias situaciones en las que las cosas marchan bien", dijo.



En paralelo a la visita de Merkel, el presidente alemán Joachim Gauck visitará el miércoles otro centro de acogida, en Berlín, para "informarse de la situación de los refugiados y del trabajo que realizan los servicios de asistencia".



Esta movilización general de las autoridades alemanas fue decidida tras un nuevo incendio sospechoso, en la madrugada del martes, que destruyó un gimnasio que debía acoger a partir de septiembre a unas 130 personas, a unos 20 km de la capital, en Brandeburgo. El incendió no dejó heridos, según la policía.