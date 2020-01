El Mallku dijo 'No' junto al entorno de Fernández

Felipe Quispe Huanca, el "Mallku", hizo campaña por el "No" junto al entorno del exprefecto Leopoldo Fernández en Pando, antes de referendo constitucional de febrero pasado, según reveló a EL DEBER la senadora Carmen Eva Gonzáles.



"Claro que sí hizo campaña por el No, estuvo en Pando y fuimos hasta el Porvenir, ha tomado contacto, ha mirado el lugar y ahora que él tenga otra forma de proceder y otra forma de pensar nos sorprende, deja mucho de desear como se comporta", manifestó la opositora.



Conoce más: Mallku niega a su hija por "compadrerío" a Leopoldo



En la víspera el líder indígena "desconoció" a su hija Dominga por aceptar que el opositor sea el padrino de su casamiento, señalando que "ha manchado el apellido Quispe. No me llevo bien con Leopoldo porque nos separa un río de sangre. He sido dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia entre 2002 y 2005; en mi época de dirigente fui confinado en San Joaquín (Beni) por órdenes de Leopoldo Fernández".



La familia del exprefecto de Pando no se pronuncia sobre lo sucedido, pero Pamela, una de las hijas del exintegrante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), se limitó a compartir una imagen de una publicación que muestra la cercanía entre su padre y el indígena.



Captura del Facebook de Pamela Fernández:,

Explicó que en varias oportunidades e incluso en el cierre de la campaña contra la repostulación que existió en Cobija, el Mallku habló sobre lo que pasó en Pando, la conducta del Gobierno y lo que pasó. Mostró su respaldo a Fernández, pidiendo su libertad.



Lea también: Quispe pide a su hija que deje de usar el apellido



"Ahora nos sorprende a las personas que hemos trabajado con Leopoldo que actúe así, el ha intervenido en el cierre de campaña. Se ha pronunciado a favor del exprefecto, indicando que lo que sucedió en el Porvenir no fue una masacre", agregó la senadora.



Otra de las imágenes del Mallku junto a Carmen Eva:,