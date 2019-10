Piñera critica a Bachelet y prevé su regreso en 2017

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que está en Madrid para participar del homenaje a Mario Vargas Llosa por su 80 cumpleaños, afirmó en una entrevista que la actual presidenta de su país, Michelle Bachelet, "implementó reformas basadas en una ideología socialista", tras "23 años extraordinariamente luminosos" desde que el vecino país recuperó la democracia.



"El Gobierno de Michelle Bachelet decidió hacer un cambio de rumbo. Empezó a implementar un conjunto de reformas tributarias, laborales, educacionales, y ahora la constitucional, basadas en una ideología socialista. Me parece un tremendo error y los resultados de dos años están a la vista", criticó Piñera en una entrevista con EL PAÍS.



Piñera explicó que la tasa de crecimiento se redujo a menos de la mitad, la capacidad de creación de empleo y de mejorar los salarios se redujo a menos de la mitad, la inversión y la productividad están cayendo.



"Cuando terminó el Gobierno que yo presidí, cuatro de cada cinco chilenos pensaban que Chile iba por buen camino, hoy cuatro de cada cinco creen que va por mal camino. Estoy absolutamente convencido de que aún estamos a tiempo de corregir errores y recuperar el rumbo", indicó.



El exmandatario que gobernó Chile entre 2010 y 2014 no descarta su candidatura en las próximas elecciones presidenciales a realizarse en 2017.



"Esa decisión tendré que tomarla el próximo año, no este. En la vida no hay que descartar nada, uno tiene que estar abierto y dispuesto para evaluar. Este año hay además elecciones municipales, ya vendrá el tiempo de las parlamentarias y presidenciales", manifestó.