Exeni dice que es 'idóneo y probo' para ser vocal

José Luis Exeni, aspirante a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que cumple con todos los requisitos para ser elegido y que se mantendrá al margen de todo el debate político que existe entorno a su nombre.



"Las tres cualidades que está pidiendo la población son: méritos, capacidad, experiencia y formación; idoneidad y probidad, creo que eso ha sido reconocido, en mi caso, por todos; e independencia partidaria, que también está ahí certificada en la no militancia", explicó el postulante.



No quiso referirse a las críticas que existen en redes sociales por los nexos que tiene con asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), con la vicepresidencia o con otros postulantes que hicieron campaña por el oficialismo.



"Todo lo demás forma parte del debate político que lo tendrán que dar en la propia Asamblea y yo no voy a (opinar), no corresponde que yo ingrese a ese debate político", explicó a su salida de la entrevista pública en la Comisión Mixta.



No quiso ahondar en argumentos sobre la posible habilitación del presidente Evo Morales para una nueva elección y dijo que, por ahora, se debe aplicar lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) al respecto.



Confirma consultorías



El expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), elegido por Evo Morales, admitió haber llevado adelante trabajos en instituciones públicas y señaló que eso fortalece sus "méritos" para acceder a una de las seis vocalías del TSE.



"Todo el debate político lo tendrán que hacer en la Asamblea. Yo he tenido varias consultorías por producto. Una de mis fortalezas es que como polítólogo trabajo estudiando al Estado, estudiando a la democracia", agregó.



Sobre su propuesta



Dentro de sus iniciativas, el profesional mencionó la construcción de un Tribunal Electoral "fuerte, autónomo e independiente, con igual jerarquía que los otros Órganos del Estado. Anticipó, en caso ser designado, fortalecer la democracia intercultural y llevar adelante una auditoria al padrón electoral.