Pitbull: "Donald Trump no puede ser presidente"

El rapero cubanoamericano Pitbull, aceptando el primer premio de la noche, aprovechó la ocasión para criticar duramente al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos por sus comentarios en contra de los inmigrantes mexicanos.



"Yo he volado en sus helicópteros y me he quedado en sus hoteles, pero quiero decirle a Donald Trump que antes que cantante, soy latino, así que Marco Rubio, Jeb Bush, pónganse las pilas porque Donald Trump no puede ser presidente", gritó el ganador del galardón al "Artista Urbano del Año" en medio de los aplausos y la ovación del público presente.



El artista se dirigió a Trump de forma directa: "Yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. Marco Rubio ponte las pilas, Jeb Bush ponte las pilas, Hillary Clinton ponte las pilas porque Donald Trump no puede ser presidente”, afirmó rotundo.



Antes de retirarse del escenario dijo: “¡Y tú Trump, ten cuidado con el Chapo, papo!”, levando los ánimos de los presentes en el Bankunited de Miami.

,



El tema de la política surgió de nuevo más tarde en la noche cuando el periodista y reportero del noticiero nacional de Univision, Jorge Ramos, presentó la beca que todos los años se entrega a un joven latino que aspira a estudiar en la universidad.



Al tomar el podio, Ramos expresó que "contrario a lo que algunos piensan, todos los latinos no somos narcotraficantes, no somos criminales y no somos violadores. Cuando atacan a uno de nosotros nos atacan a todos. El día de las elecciones nos vamos a acordar de quién estuvo con nosotros y quién nos atacó", aseveró.