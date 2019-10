Netanyahu inicia hoy una histórica visita a Uganda

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu inicia el lunes en Uganda una "histórica" gira de cuatro días en África subsahariana, para estimular las relaciones israelo-africanas, y conmemorar el 40º aniversario de la muerte de su hermano en una operación comando en el aeropuerto de Entebbe.



"Comienzo ahora una histórica visita en África" declaró Netanyahu en un comunicado antes de emprender viaje, y recordó que es la primera visita de un primer ministro israelí a África subsahariana "desde hace décadas".



Después de Uganda, Netanyahu viajará a Kenia, Etiopía y Ruanda.



"Israel ha sido puesto en la lista negra en África, hemos sido excluidos por presiones políticas de muchos países en los que estábamos implicados en los años 60 y 70, y eso ha tardado en cambiar" comentó Netanyahu en una entrevista al diario ugandés Daily Monitor. "¿Por qué no cambiar esta absurdidad?" se pregunta.



Israel intenta asegurarse el apoyo de países africanos en las instituciones internacionales, donde es muy criticado por la ocupación de los territorios palestinos o la extensión de sus colonias.



Netanyahu dijo en febrero que había aceptado la invitación de los dirigentes africanos para ir al continente en el 40º aniversario de la operación llevada a cabo el 4 de julio de 1976 por comandos israelíes para liberar a los pasajeros de un vuelo Tel Aviv - París, secuestrado y desviado hacia Entebbe, y en la que su hermano resultó muerto.



"19 cañonazos"



Netanyahu participará en Uganda en una minicumbre regional sobre seguridad y terrorismo a la que asisten los jefes de Estado de Kenia, Ruanda, Etiopía, Sudán del Sur, Zambia y Malawi.



"Un viaje como éste es muy importante desde el punto de vista diplomático, económico y de la seguridad, y estoy muy contento de que Israel retorne a África por la puerta grande" afirmó Netanyahu antes de dejar Israel, este lunes por la mañana.



El gobierno israelí aprobó recientemente una propuesta de abrir oficinas de la Agencia israelí para el desarrollo internacional en los cuatro países que el primer ministro visitará. La agencia comparte con los países en desarrollo tecnología y transferencia de conocimientos.



Según la oficina de Netanyahu, una suma de 13 millones de dólares será destinada a "reforzar las relaciones económicas y de cooperación con los países africanos".

El viaje tendrá asimismo un particular significado personal para Netanyahu, 40 años después de la muerte de su hermano Yonatan, que dirigía la operación para liberar a los pasajeros de ese vuelo, secuestrados por palestinos y alemanes.



"Esta visita incluye un emocionante reencuentro en Entebbe", subrayó Netanyahu. En 2005, cuando aún no dirigía el gobierno, Netanyahu había viajado a Uganda y desveló una placa conmemorativa en memoria de su hermano.



Unas 500 personas, entre ellas antiguos soldados que participaron en la operación, asistirán a la ceremonia, bajo muy fuertes medidas de seguridad. El dispositivo incluye vigilancia aérea y patrullas en el lago Victoria.