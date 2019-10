La banca digital muestra atrasos en Latinoamérica

Solamente el 11 % de los bancos en Latinoamérica ofrece a sus clientes un completo y total manejo de sus trámites a través de canales digitales, concluyó un estudio divulgado este miércoles en Miami (EE.UU.) por la empresa Technisys.



La investigación, que analizó 56 entidades bancarias en 13 países de la región, precisó además que el 47 % de estos bancos considera una "amenaza" las redes sociales y los servicios financieros tecnológicos, conocidos como "fintech".



El informe exploró además los temores de la banca tradicional, que ve en las redes sociales y en las "fintech" una competencia al suponer una mayor rapidez y un menor costo en procesos que antes eran exclusivos de los bancos.



El estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Stanford, en California, determinó que solo el 15 % de las entidades bancarias de Latinoamérica está preparada realmente para los clientes digitales, mientras que el 66 % están invirtiendo para llegar a ese objetivo.



De igual forma, analizó la tendencia de los usuarios exigir el acceso a la banca en todo momento, en cualquier lugar y a través de su dispositivo electrónico de preferencia. Por ejemplo, un cliente puede iniciar una transacción en el computador portátil mientras que está en el trabajo y terminarlo en el celular en el camino a casa.



Sin embargo, la "mayoría" de los bancos en la región no ofrecen esta posibilidad, lamentó el estudio.



"Esto tiende a cambiar rápidamente ya que la mayoría de los bancos considera que la satisfacción de las exigencias de sus clientes es el principal motivo de sus actuales capacidades digitales", agregó.



No obstante, una quinta parte de los bancos señaló desconocer lo que quieren los clientes y el 11 % expresó que la tecnología digital no es una prioridad para estas entidades financieras.



"Claramente, la gerencia de muchos bancos de América Latina se está dando cuenta de que es vital para la estrategia y el éxito general del banco tener como prioridad a la tecnología digital", concluyó el estudio.