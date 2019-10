Periodista pone en duda la versión sobre la fuga

La periodista Anabel Hernández, especialista en temas de narcotráfico, pone en duda la versión oficial sobre la huída de prisión de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el más poderoso de los capos mexicanos del narcotráfico.



La policía mexicana sostiene que se perdió el contacto visual con el narcotraficante, lo cual - según Hernández- no es creíble pues no había forma de que Guzmán pudiera hacer algo a ocultas de sus custodios.

Todas las áreas del recinto están dentro del radar de vigilancia de las cámaras de seguridad, incluida la diminuta celda de 3x4 metros en la cual estaba encerrado Guzmán.



El espacio carecía de muros divisorios y el baño y la ducha (desde donde se habría perforado un túnel para abandonar la cárcel) estaban en el mismo ambiente. Este espacio era supervisado por cámaras durante las 24 horas y tenía la luz prendida todo el tiempo, esquivar la mirada policial era prácticamente imposible, asegura Hernández.



Para la periodista, la única forma de haber salido del penal es haber tomando el control, armado una red de corrupción y sobornado a custodios y directivos de la prisión. “No es posible que ‘El Chapo’ haya salido sin la ayuda interior y exterior de El Altiplano”, aseguró la periodista.



Denuncia

?

Otra denuncia que aún no fue investigada es la que hizo Hernández en su libro “Los señores del narco”. Luego de cinco años de investigación escribió que “El Chapo” pactó con el ex presidente Vicente Fox, quien habría recibido 20 millones de dólares a cambio de dejarlo escapar la primera vez que fue capturado.



La periodista

?

Es especialista en narcotráfico. Ha publicado el libro “Los Señores del Narco”, que habla sobre las relaciones de los capos con la economía y el poder de México.



Ha recibido amenazas de muerte por haber documentado casos de corrupción en los niveles más altos del gobierno mexicano. Su familia ha sido atacada y ella debe estar con guardaespaldas permanentemente.