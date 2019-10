Primer trasplantado de pene en EEUU quiere 'volver a ser quien era'

“Quiero volver a ser quien era”, declaró Thomas Manning, de 64 años, el primer receptor de un trasplante de pene en Estados Unidos, a pocos días de la cirugía que duró más de 15 horas.



Manning, en declaraciones exclusivas a The New York Times, dijo que ya tiene ganas de volver a su empleo como mensajero de un banco y que espera tener una nueva vida amorosa.



El equipo dirigido por el doctor Curtis L. Cetrulo se preparó durante tres años para llevar a cabo este procedimiento e incluso hicieron prácticas en cadáveres. El primer trasplante de pene del mundo se llevó a cabo exitosamente en Sudáfrica en diciembre de 2014.



La intervención quirúrgica de más de 15 horas funcionó: el Hospital General de Massachusetts anunció que Manning se recupera favorablemente tras haber sido sometido a la ambiciosa operación entre el 8 y 9 de mayo.



Manning, un residente de Massachussetts, fue diagnosticado de cáncer de pene en 2012 y para salvar su vida debió someterse a una penectomía (extracción) parcial, pues la enfermedad estaba muy avanzada. Este es un tipo de cáncer poco común y, en su caso, se descubrió tras hacerle exámenes médicos para atender las heridas que le causó un accidente laboral en la zona pélvica.



Especialistas aseguraron que en pocas semanas podrá recuperar funciones básicas para orinar e incluso, en semanas o meses, esperan que también tenga función sexual, de acuerdo a información difundida por Univisión.



"Estamos cautelosamente optimistas", dijo el doctor Curtis L. Cetrulo, responsable de dirigir al equipo que realizó el trasplante y especialista en cirugía plástica y reconstructiva. "Es un terreno desconocido para nosotros".



Manning es soltero y no se encontraba en una relación cuando el cáncer fue descubierto. Para él, dijo, la amputación hizo que las nuevas relaciones se volvieran un imposible.



Por esa razón, él mismo se ofreció para ser receptor de un pene trasplantado y el año pasado entró en la lista de espera de un programa experimental que pretende ayudar a enfermos de cáncer, víctimas de accidentes de tráfico y también a veteranos de guerra que perdieron su miembro. Cuando tuvieron un donante que coincidía en tipo de sangre y tonalidad de piel, programaron la operación.