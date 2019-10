Stephen Hawking lanza programa de búsqueda de vida extraterrestre

El cosmólogo británico Stephen Hawking lanzó este lunes la mayor búsqueda de vida extraterrestre jamás realizada, con un proyecto de 10 años que pretende escanear el espacio en busca de señales de vida inteligente.



El proyecto Breakthrough Listen, respaldado por el emprendedor ruso Yuri Milner, costará 100 millones de dólares y será el intento más poderoso, completo e intensivo para buscar señales de vida extraterrestre en el universo.



"En un universo infinito, tiene que haber otros casos de vida. Puede que, en algún lugar del cosmos, quizás, haya vida inteligente", declaró Hawking en el lanzamiento de ese proyecto en la Royal Society, la academia británica de Ciencias, en Londres.



"Sea como sea, no hay mayor pregunta. Es hora de comprometerse a encontrar una respuesta, de buscar vida más allá de la Tierra. Debemos saber", añadió.



El proyecto utilizará algunos de los mayores telescopios jamás creados para buscar señales de láser y espectros electromagnéticos.



En paralelo a esta iniciativa, se ha lanzado el proyecto "Breakthrough Message", una competición internacionales para crear mensajes digitales que representen a la humanidad.



De momento, no se ha decidido enviar mensajes al espacio, y el proyecto debería suscitar debate sobre si los seres humanos deberían hacerlo o no.