Andrea Forfori, entre las tuercas y las plumas

Ella sabía en lo que se metía, cuando aceptó ser reportera de unas de las competencias más duras del planeta, siendo reina, una de las comparsas más tradicionales de Santa Cruz y con los ajetreos que esto implica. Pese a ello, Andrea Forfori, está cumpliendo a cabalidad con ambas responsabilidades.

"No es nada fácil, tiene sus sacrificios, pero me encanta. Estoy aprendiendo muchas cosas en la competencia y los reinados son otras de mis pasiones, por eso me estoy esforzando al máximo para cumplir con los roles que me han asignado" dijo la modelo que es reina de la comparsa Crema Camba y reportera del rally Dakar para la red PAT.

Hace unos días se la vio haciendo sus despachos para la red PAT desde Asunción (Paraguay) y no pasó una semana para que deje de lado la ropa deportiva y vuelva a los vestidos ajustados y los tacones para la coronación de la reina de los Cambas Holgazanes "La verdad que me han encomendado que haga la cobertura en puntos claves de la competencia y eso me está ayudando bastante" dijo la morena que quiere seguir brillando como periodista deportiva.

"Mi meta es seguir, en la televisión deportiva y se que puedo lograrlo" dijo ¿Las pasarelas?, se le preguntó y ella respondió que será difícil dejarlas "Amo ambas cosas y puedo hacer una fusión perfecta" complementó la modelo a la que pronto veremos con en una nueva travesía en la paz, pero esta vez con micrófono en mano, para seguir informando de una de las carreras más apasionantes de la historia del deporte tuerca. Su próxima parada es La Paz.