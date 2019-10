Diputado chileno pide relevo de Insulza como agente ante La Haya

El diputado chileno Jorge Tarud pidió a la presidenta de su país, Michelle Bachelet, que "revise" su decisión de haber nombrado al ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, como agente ante La Haya, según informó la Agencia de Noticias Fides.



"(Ojalá) la presidenta Bachelet revise su designación para nombrar en ese cargo a un jurista con vasta experiencia en derecho internacional que se aboque de lleno a la defensa de Chile ante la demanda de Bolivia y que no utilice ese cargo como una plataforma electoral, en consideración a que pone en riesgo la unidad nacional que hemos tenido todos los sectores políticos en la defensa de los intereses del país", dijo Tarud según agencias de noticias.



El parlamentario oficialista expresó su preocupación por "esta ambigüedad de no señalar en forma categórica que (Insulza) podría eventualmente renunciar para asumir una candidatura, el no cumplir su palabra empeñada con la propia presidenta Bachelet de que esta causa (ante La Haya) él la tomaría hasta el final".



El diputado, del partido PPD, que tiene 15 diputados de 120 en el parlamento chileno, lamentó que hayan pasado "casi dos meses de su designación como agente sin que José Miguel Insulza se haya reunido aún con los abogados internacionales que llevan la causa de Chile", según esa agencia.



Agregó que "Insulza está dedicado a hablar de política interna como si fuese un dirigente partidario, como asimismo a realizar viajes a regiones y en una entrevista no descartó una posible candidatura", afirmó.



Sin embargo, en la entrevista que dio al diario chileno El Mercurio, Insulza no señala que renunciaría para habilitarse antes de la finalización del proceso. "En realidad el tema presidencial no está en la mesa hoy día y no quisiera yo abrirlo de nuevo. Lo que estoy haciendo es lo que me han encargado que haga y cuando termine de hacer lo que me han encargado que haga, cuando yo crea que he hecho mi aporte, haré otra cosa", manifestó según registra el sitio web de la radio Bío Bío.