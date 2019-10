Carlos Valverde Bravo: “No creo que cometan la torpeza de meterme preso”

Pasaron 11 días y la denuncia que hizo Carlos Valverde, desvelando supuesto tráfico de influencias, ha provocado un tsunami en la política.



Las olas lo alcanzan, el periodista sigue su rutina, aunque más intensa, porque ahora debe responder mensajes en las redes sociales y reunirse con abogados que le ofrecen sus servicios para defenderlo. En un paréntesis de su jornada, poco antes de grabar una entrevista, nos recibió para este diálogo.



_¿Cómo se encuentra a varios días de haber difundido su investigación periodística?

- Yo no hice esto pensando en el referéndum. Fueron 11 meses de estar trabajando para tener todos los datos. Yo soy muy serio para trabajar. Con relación al tema (su investigación), yo sé que está bien lo que hice, está bien argumentado y demostrado. ¿Cómo estoy ahora? Tranquilo, pero incómodo porque se está queriendo matar al mensajero por el mensaje que lleva y están dejando lo otro de lado, y eso no es bueno.



_¿Cómo está su familia?

Mi familia está preocupada, sí. Lo lamento por ellos, pero nunca se les ocurriría decirme que no siga, que lo deje o una cosa de estas. Yo estoy consciente de que lo que dije está bien dicho, bien presentado y que no he vulnerado absolutamente ningún derecho.



_Cuando uno tiene algo que quema en las manos, calibra el efecto que puede tener eso. ¿Usted pensó en el impacto de su investigación?

Honestamente, no. Esta investigación parece ser la gota que rebalsó el vaso. La gente está indignada con las cosas que pasan, con la corrupción, con lo que uno va demostrando, poniendo en el tapete, por las mentiras que se nos dan todos los días, por los engaños. A la gente le revienta todo lo que está pasando.



_Ahora aparece esto que le quita al presidente el blindaje que parecía tener.

Las evidencias están ahí. Todo está probado. La relación existía. Primero salieron a desmentir los ministros cuando era fácil que digan que sí, que había tenido una relación, que sí tuvo un hijo. El presidente Morales tardó mucho en salir. Parece que recibió el golpe porque nunca se había dicho nada sobre él.



_Hay quienes quieren posicionar que usted hace política y no periodismo. Por ejemplo, en un programa de Jaime Iturri se lo llamó ‘paraperiodista’

De Jaime Iturri no es raro, el nuevo gran empresario de medios. Tiene un problema personal conmigo, siempre que yo llegué a un canal de televisión estaba él, y a él lo sacaban para que entre yo. Yo no entiendo eso de paraperiodismo, yo soy periodista, yo tengo un documento de la Asociación Nacional de Periodistas que me reconoce como tal. Yo entré a trabajar en periodismo cuando todavía era posible ser periodista sin tener el título. Y aún así, hay gente a la que le cuesta reconocer eso. No necesito que Iturri u otro periodista lo reconozca.



A mí me da pena porque se le está haciendo daño al periodismo. Pero hay un periodismo combativo afuera, en la calle. Está en mal momento el periodismo, la demanda contra mí tiende a ser una demanda que busca la autocensura, y la Asociación de Periodistas ha tenido el tino de reconocer que se ataca la libertad de prensa, de expresión y que se pretende que todos entremos a la autocensura.



_Anunciaron que lo quieren procesar no por la Ley de Imprenta, sino por la penal.

- Intentarán por supuesto por la vía penal. Ellos tienen el sistema judicial, y seguro que intentarán que vaya preso o inhabilitarme para que no haga el trabajo que hago. Esto podrá durar muchos años, será una de idas y vueltas, probablemente logren algunos de sus objetivos, pero yo no me voy a callar, voy a seguir siendo el mismo.



_¿Usted se ha visto en uno de esos peores escenarios?

Sin trabajo a los casi 60 años, es jodido. Pero como que no me veo todavía en eso. Hay que pelear, hay que pelear, esto es así. Este es un Gobierno duro, alguien decía que el presidente Morales es muy rencoroso, yo lo que lamento es que el Estado sea el vehículo de sus rencores. Eso sería muy grave para el país. Como sea, hay abogados que me van a defender.



_Usted decía que me queda claro que tener temor es humano. ¿Ha sentido temor?

Temor por mi vida, no. Temor porque todo esto se quede trunco. No me gustaría esa posibilidad. Yo nunca dejaría de hacer algo que estoy convencido porque me pueda ganar el miedo, a mí el miedo no me va a ganar nunca. Mi opción es vencer el miedo, pelearle al miedo y lo voy a hacer siempre.



_Lo pueden llevar preso, ¿lo ha pensado?

La cárcel no es para los perros, ¿no? No creo que cometan la torpeza de meterme preso, pero si lo hacen, vamos a ver, algo se hará.



_¿Ya tiene abogados que lo defiendan?

Sí, tengo para escoger. Me voy a quedar con algunos más amigos que sé que voy a ser bien defendido.



_Usted fue a carnavalear después de la denuncia.

Yo tengo mi semana planificada, no tenía por qué darle más importancia de lo que le di al hecho. Fui al corso y estuve los tres días en la calle y me apabulló el apoyo de la gente. Nunca pensé que esto que uno hace tenga tanto rédito.



Trabajo en un canal de televisión muy chico, que debe llegar a 200.000 televidentes, el 10% de la población, y sin embargo no me van decir que toda esa gente me vio. Lo que yo viví ese día en el corso y los tres días de Carnaval me hicieron mucho bien en el sentido anímico, pero me apabullaron. Aunque la gente no me crea, a mí no me gustan mucho las manifestaciones populares. Soy tímido para la gente, para el montón.



_¿Todo esto lo fortalece?

Sirve como acicate, pero si el Gobierno me quiere meter preso y lo logra, pues la gente va a tener que seguir con su vida, no creo que salga a la calle por mí, la gente tiene que vivir. Ahí va a ser como en el boxeo, supongo yo. Uno entra solo al ring. Siento que hay personas que están queriendo hacer cosas, yo no estoy encabezando absolutamente nada. Lo agradecería muchísimo sí, si hay.



_¿Así como hubo gente que lo apoyó, hubo otra que lo cuestionó?

Es gente que se inscribe con un nombre y que ese sitio está vacío, o un masista que me insulta, pero no llega al 1%. Claro, hay redes masistas que me insultan por otro lado, pero supongo que eso es la democracia y hay que aguantarlo y aceptarlo.



_¿Tiene más cosas por decir?

No me voy a dejar, voy a seguir diciendo cosas, por supuesto que sí. Hay hartas cosas para decir, hay que investigar a profundidad el Fondo Indígena, a la CAMC y su relación con Sinohydro. ¿Por qué el Gobierno no se evita el ‘intermediarismo’?, esas cosas tienen que salir a la luz pública.



_Se han dicho muchas cosas y también que detrás de su denuncia

hubo una mano negra.

A mí no me usa nadie, yo hago lo que yo entiendo que debo hacer. Si esto se le habría ocurrido a otro periodista, lo hubiera hecho él. Estoy seguro. Esto se me ocurrió a mí y estuve callado 10 meses. Así que no hay ninguna mano negra detrás, no respondo a algún tipo de organización ni a la oposición. ¿Cuál?, si no hay una oposición real y política en este país. No hay manos negras ni de ningún color, esto es trabajo mío.



_Usted mostró un certificado y el nombre de un niño. Ese parece ser el punto vulnerable por el que se intenta procesarlo.

Pero no es delito, ahí hay un error conceptual de mucha gente. El certificado de nacimiento es un documento público. ¿Cuándo hay secreto por el nombre de un niño? Cuando el menor está en condición de procesado o de víctima de algo.



El tribunal de derechos humanos dice que cuando el bien supuestamente lesionado le sirve a uno para establecer el vínculo que quiere probar, es lícito. ¿Cómo pruebo yo la relación si no aparece el hijo? Lo que he hecho es absolutamente lícito. ¿Evo no presentó a Eva Liz a sus 12 años, el 2006? ¿No lo presentó a su hijo Álvaro?, ¿por qué no mostró al niño (que tuvo con Gabriela Zapata) ¿Por qué no se conocía el nacimiento del niño, por qué no se anuncia la muerte del hijo del presidente? Todos los bolivianos tenemos derecho a saber.



Sabemos que hay mucha gente que duda de la muerte de ese chico. Yo no creo que Evo sea tan canalla como para matar políticamente a su hijo. No creo. Yo le creo que murió. Muerto el chico, ¿qué nombre estoy levantando, qué daño estoy haciendo en nombrar a una persona que ha muerto? No hay causa para enjuiciarme.



_¿Se está cuidando de alguna manera? ¿Tiene algunas medidas extraordinarias ahora?

Mirar para atrás. Yo no hice nada por lo que deba temer, no tengo por qué cambiar mi rutina de vida. Yo no soy un delincuente para esconderme, no he cometido ninguna falta para vivir con miedo. Voy a seguir igual, a lo mejor es tonto, pero lo voy a hacer así