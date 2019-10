Piñera cree que Chile falló en su estrategia

El expresidente Sebastián Piñera dijo este domingo que Chile debe mejorar la estrategia diplomática y de comunicación tras el fallo de la semana pasada de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima de Bolivia en el que ese tribunal se declaró competente para tratar el caso.



Piñera señaló que el mandatario boliviano, Evo Morales, ha logrado establecer la idea de "David contra Goliat", del débil contra el fuerte.



"Por tanto, creo que es muy importante que Chile fortalezca su estrategia, no solamente en lo jurídico, sino que también en lo diplomático, en lo político y en lo comunicacional", advirtió Piñera.



"Nosotros no podemos permitir que eso continúe y tenemos que recuperar el tiempo perdido", enfatizó el exmandatario (2010-2014) en declaraciones al diario "La Tercera".



Dijo que "aunque el presidente Evo Morales está utilizando el tema de la "mediterraneidad" boliviana y de su demanda por acceso soberano al mar por razones políticas internas, también es cierto que ha logrado establecer la idea de que la mediterraneidad es la causa del retraso en materia de desarrollo económico de Bolivia, lo cual es absolutamente falso".



El pasado jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para juzgar la demanda que Bolivia presentó con el objetivo de obligar a Chile a negociar un acceso al mar con soberanía.



En 2013 Bolivia elevó su reclamación a la Corte de la Haya y Chile planteó después una excepción preliminar de competencia, como se denomina esta objeción respecto a la falta de jurisdicción de los jueces presentada antes de que comience el proceso.



Las autoridades de Chile objetaban la competencia de la CIJ para tratar el tema con el argumento de que los límites quedaron sellados con el Tratado de 1904 y que el tribunal está restringido de juzgar hechos anteriores al Pacto de Bogotá, vigente desde 1948.



Al respecto, el expresidente de derechas sostuvo que "todos" hubieran preferido "que la corte acogiera la excepción preliminar de competencia presentada por Chile".



"No obstante, si uno lee cuidadosamente el fallo tiene que concluir que la sentencia limita seriamente las pretensiones bolivianas. Y, en consecuencia, de una lectura cuidadosa, queda garantizada la soberanía y la integridad territorial de Chile", apostilló.



El también empresario subrayó que junto a otros expresidentes, como Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, se reunió con la actual mandataria, Michelle Bachelet, y apoyaron el argumento chileno.

En cuanto al rechazo que tuvo la objeción chilena, Piñera señaló que "más que los números (14-2), lo importante son los contenidos y las consecuencias del fallo".



Bolivia perdió su acceso al mar durante la Guerra del Pacífico (1879-1883). Chile rechaza la demanda marítima boliviana sobre la base de que todos los asuntos fronterizos fueron resueltos en el tratado de paz suscrito por las partes en 1904.