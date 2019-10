Senador de Chile califica de megalómano a Morales

El senador y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Chahuán, calificó de "populista, megalómano e incapaz de dar seguridad" al presidente Evo Morales, por sus llamados al diálogo tras sus apreciaciones sobre autoridades de ese país.



La autoridad política de la vecina nación lamentó la que a su juicio es una “conducta contradictoria” del Gobierno boliviano y junto con criticar las acciones recordó que "Chile siempre ha estado disponible para conversar".



"Luego que el gobierno de Evo Morales generara una provocación a través de la delegación encabezada por el canciller David Choquehuanca, a través de twitter propone un diálogo con la presidenta Michelle Bachelet, en tanto que el vicepresidente llama a las Fuerza Armadas de ese país a estar preparadas en caso de conflicto”, manifestó el congresista chileno.



En la víspera el primer mandatario boliviano sostuvo mediante su cuenta en Twitter que "las verdades son para reflexiones y no es para insultar a nadie, menos al pueblo chileno (...) ¿Acaso no es verdad que el mar y Silala están privatizados, frontera con Bolivia siguen minados y se gobierna con Constitución de Pinochet?".



Morales agregó que "nosotros no insultamos sólo pedimos que se respeten nuestros derechos, no es la Bolivia de antes. Somos un pueblo con dignidad y soberanía", reiterando su llamado a un diálogo con la presidenta Bachelet.