Evo desafía a la oposición, habla de segundo tiempo

Evo Morales es un fanático del fútbol y quizá por eso dividió en dos periodos la pugna política. Ayer, sin embargo, en Chuquisaca lanzó una sutil advertencia: “Ahora viene el segundo tiempo; en el segundo tiempo veremos quién es quién”. La frase desató ira en la oposición y en expertos constitucionales, pero en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y en sus sectores afines evitan hablar de Evo como candidato en 2019, aunque hay voces que se pronuncian por repetir el referéndum de modificación constitucional a finales de 2018, pese a que el oficialismo perdió el 21 de febrero.



Evo es el único que aborda el tema con soltura. Lo hizo ayer sin tapujos, mucho menos temor. Lo que no deja claro es si él será el que se ponga las “chuteras” en el segundo tiempo o dejará que su sucesor sea el jugador estrella del oficialismo.



“Ya estamos 10 años de presidente, tenemos unos tres años y medio (de gestión). En el área rural, hemos aprobado con amplia mayoría con el Sí (en el referéndum del 21 de febrero); con la ciudad, hemos perdido. Como todos dicen: es el segundo tiempo, ahora veremos quién es quién”, desafió el mandatario en un acto oficial celebrado en Chuquisaca.



¿Evo o su sucesor?

Esa posición para el oficialismo tiene varias connotaciones. Algunos ven que Evo Morales será el “10” del equipo masista en el segundo tiempo, pero otros dicen que se refiere al proyecto político oficialista.



El diputado Javier Zabaleta (MAS) incluso habló de fechas. “Mi posición personal es que ameritaría un nuevo referéndum entre 2017 y 2018, donde la gente tome su decisión sin la carga maliciosa que ha puesto la oposición y varios medios de comunicación”, sugirió.



Sin embargo, el senador Pedro Montes (MAS) no se inclina a buscar una nueva consulta popular. En su criterio, el masismo debe fortalecer su unidad para enfrentar a la oposición en las elecciones generales de 2019.



“No soy partidario de recolectar firmas ciudadanas, vimos mucha división y tenemos que lograr fortificar esa unidad”, señaló Montes.



Ayer, el jefe de Estado, en la comunidad Qhochis, provincia Oropeza de Chuquisaca, detalló que el 21 de febrero el Sí estuvo a punto de alcanzar el 50%, pero que la “calumnia y la mentira” contribuyeron a la victoria del No. “Todas las batallas ganamos, hasta la batalla de la mentira (…) con tanta calumnia y mentiras han confundido, ahora se sabe la verdad”, especificó el dignatario.



La oposición se molestó con la idea del MAS de volver a realizar la consulta. La senadora Jeanine Áñez reprochó la actitud de “soberbia” de Morales y de sus simpatizantes. “El pueblo dijo No, el pueblo no quiere a Evo Morales como candidato, no lo quiere”, reprochó.



Desde Tarija, el jefe de Camino al Cambio, Luis Pedraza, dijo que el oficialismo debe respetar la decisión soberana del 21 de febrero, tal como establece la Ley del Régimen Electoral en su artículo 15