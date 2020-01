Facebook lanza nueva app creada por un joven de raíces bolivianas

La red social Facebook lanzó el viernes su nueva aplicación dirigida hacia adolescentes, Lifestage. El servicio es gratuito, está disponible para iPhones y es exclusivamente para menores de 21 años, según indica el diario El Comercio.



"Lifestage facilita y pone la diversión en compartir un perfil visual de quién eres en tu red escolar", explica Facebook en la descripción del app.



El creador de Lifestage se llama Michael Sayman y tiene 19 años. De padre boliviano y madre peruana, nació y fue criado en Miami, Estados Unidos. No es nuevo en el mundo IT: programa desde los 14 (aprendió siguiendo tutoriales por YouTube) y ya desarrolló dos app que son furor: 4 Snaps y Club Penguin, destaca infobae.com. Sayman en 2015 visitó Bolivia y estuvo compartiendo con sus raíces.



Lifestage permite compartir una biografía más animada que en Facebook. Sugiere publicar videos que presenten las características del usuario: lo que le gusta, lo que no, cómo baila y sus amigos.



Lo que Mark Zuckerberg ha querido hacer es convertir una biografía típica de Facebook en una colección de videos. Las personas que utilicen esta app pueden enlazar a sus centros de estudios y contactar nuevos amigos.



Solo algunos países además de Estados Unidos pueden utilizar hasta el momento Lifestage.



¿CÓMO USARLA?



La primera pregunta para acceder a Lifestage ilustra el objetivo. "¿En qué año naciste?". Si la respuesta supera los 21 años, esta aplicación no es para ti, no te va a dejar utilizarla. Todos los que lleguen o superen los 22 años, podrán crearse un perfil, pero no podrán ver el de nadie más ni tampoco interaccionar con ningún otro usuario, señala el diario español EL PAÍS.



La siguiente cuestión va también por ese hilo, hay que elegir el colegio o instituto en el que estudias. Porque el propósito de la app es que los usuarios conecten y estén al tanto de lo que ocurre con sus compañeros de clase o curso.



No hay texto ni fotos: solo vídeos



La siguiente fase es hacerse un perfil. Lifestage tiene una particularidad, no admite imágenes ni texto solo vídeos. Este rasgo cuadra con la obsesión actual de Zuckerberg porque el vídeo esté en todas sus plataformas como "el corazón de todas las aplicaciones y servicios".



Así, tu presentación "debes" ser tú con una cara sonriente. Además, hay que añadir dos vídeos más: uno con algo que te gusta y otro con algo que te disgusta. Estos vídeos son fijos, no desaparecen, como sí lo harán el resto de los que vayas creando en la aplicación, apunta EL PAÍS.



El sistema de la aplicación es sencillo: te proponen preguntas que tú vas contestando con pequeños vídeos. Cuántos más vídeos hagas, más preguntas te van apareciendo. Además, también hay una clasificación de usuarios —de tus contactos— donde se muestran los más activos y los menos. Al mismo tiempo, también tiene apartados donde ir subiendo nuevos vídeos. Se trata, básicamente, de estudiantes contando su vida en vídeo: Life on the stage ("Tu vida en el escenario", en castellano).



No se puede hablar a través de la app



Otro de los distintivos de Lifestage es que no se puede hablar a través de la aplicación. Michael Sayman, el creador y jefe de producto de esta app de Facebook, lo explicaba así a TechCrunch: "Mis amigos y yo tenemos muchísimas aplicaciones de mensajes que ya usamos y que nos encantan. Entonces, ¿para qué tener otra app de mensajes? Me parecía un fastidio".



Así, la aplicación propone a los usuarios varias opciones para comunicarse: Instagram, el propio Snapchat u otra forma que el usuario elija. Este acceso directo a Snapchat es uno de los argumentos que ha utilizado la compañía para explicar que no se trata de hundir la aplicación de Spiegel. Sayman lo definía así: "Pienso en Snapchat como un gran competidor. Ellos tienen un producto genial y tenemos mucho que aprender de ellos sobre cómo la gente evoluciona en un espacio de vídeos".