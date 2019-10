Liberan webs vetadas en día contra la cibercensura

Nueve medios de comunicación digitales, bloqueados por las autoridades en once países como Cuba, China o Rusia, son accesibles a partir de este jueves gracias a una acción de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) para conmemorar la jornada internacional contra la cibercensura.



A través de un sistema de réplica de las direcciones de internet, la organización ha conseguido que esas páginas, censuradas por los Gobiernos de esos países, considerados todos ellos "enemigos de internet", sean accesibles a los internautas, según un comunicado.



La campaña "Libertad colateral" ha puesto a disposición de los usuarios de Cuba, China, Rusia, Irán, Vietnam, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein nueve páginas web que hasta el momento estaban vetadas por las autoridades.



Cuba



Los cubanos podrán consultar la web de la agencia independiente "Hablemos press", fundada en 2009 y que gracias sus 30 corresponsales en 15 provincias del país ha podido denunciar "las violaciones de los derechos humanos" cometidas por el régimen, "lo que llevó a su censura en 2011", según la organización.



La web está albergada en el extranjero y sus periodistas ejercen su trabajo "en un contexto difícil", con permanentes confiscaciones de material y teléfonos intervenidos, añadió RSF.



El Departamento de Seguridad Interior les convocó para pedirles que cambiaran de línea editorial y, como no lo hicieron, reciben permanentes amenazas e intimidación, afirmó Reporteros Sin Fronteras.



China



La organización defensora de la libertad de prensa desbloqueó en China las web de "Mingjing news", referencia del exilio chino, y del tibetano "The Tibet Post", defensor de la independencia de esta región.



El sitio "Grani.ru", primera víctima, el año pasado, de la nueva ley de medios de Rusia, tras su cobertura de la crisis ucraniana, también será desbloqueado.



Al igual que el portal de la agencia de prensa en ruso "Ferghana", que reaparecerá en las pantallas de kazakos, uzbekos y turcomanos, cuyos Gobiernos la mantienen censurada por la independencia de sus informaciones.



Inaccesible en Vietnam desde 2009, RSF desbloqueó "Dan Lam Bao", donde los internautas del país comparten opiniones.

La campaña también afecta al mundo arabo-musulmán, otro de los lugares donde los Gobiernos se muestran más restrictivos con la libertad de expresión en internet.



Irán



Los iraníes podrán acceder por vez primera desde el año 2000 a la web "Gooya News", un medio marcado por el pluralismo, ya que difunde noticias de la oposición y del régimen, pero cerrado en el interior del país por las autoridades.



Lo mismo que la web del "Gulf Center for Human Rights", organización de defensa de la libertad de expresión en la región y cuyo acceso RSF permitirá en Emiratos Árabes Unidos, donde fue bloqueada en enero pasado.



Creado en plena revuelta en Bahrein en 2011, el "Bahrain Mirror" está vetado en ese país un mes después de su creación y será reabierto tanto en ese Estado como en Arabia Saudí.



Sitios "espejo"



RSF señaló que para reabrir estos medios creará sitios "espejo" albergados en grandes servidores, como Amazon, Google o Microsoft, cuyo bloqueo por parte de las autoridades de esos países provocaría graves prejuicios económicos a las empresas, que no podrían acceder a estos gigantes.



"El coste del bloqueo de estos "sitios espejo" sería económica y políticamente muy elevado para estos países "enemigos de internet"", señaló la organización, que mantendrá las réplicas varios meses.