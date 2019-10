Casi la mitad de vehículos importados son usados

De enero a julio de este año, del total de los vehículos importados por el país, un 40% es usado y un 60% cero kilómetros, señala un informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).



En siete meses del año, en Bolivia fueron nacionalizados 33.916 motorizados: 20.458 nuevos y 13.458 antiguos, que van de uno a más de cuatro años de uso.



En ese período ingresaron al país 3.002 unidades de un año de antigüedad, seguido por 2.887 autos con dos años de antigüedad; 4.163, con tres años; 1.743, con cuatro años; y, 1.663, con más de cuatro años de antigüedad.



Reducir autos viejos en pro del ambiente



La Cámara señala que el país "tendría que reducir la importación de vehículos antiguos, con el correspondiente efecto de reducción del nivel de contaminación y de subvenciones al combustible".



En Bolivia, donde se importa todo lo relativo al transporte por la falta de industria automotriz, con una población de 10.027.254 habitantes, se estima que existen algo más de 1,3 millones de vehículos, "con un parque automotor relativamente viejo y contaminante, sin considerar las aproximadamente 230.000 motocicletas y cuadratracks que circulan en el país".



Parque automotor de Bolivia



El año 2012, el parque automotor contaba con 1.039.135 vehículos (sin considerar las 167.656 motos circulando).



El 2014, este parque (sin motos) tuvo un crecimiento del 19,14%, alcanzando 1.238.013 unidades. Ese número, hasta mayo de 2015, alcanza a 1.281.574 unidades, (sin considerar las aproximadamente 226.160 motos y cuadratracks) marcando un crecimiento de tan solo 3,52%.



El parque automotor boliviano tiene aproximadamente 17.000 unidades con más de 45 años de antigüedad; 80.000 con antigüedad entre 31 y 40 años; 240.000 unidades entre 21 y 30 años, y medio millón aproximadamente entre 11 y 20 años de antigüedad.



Del total de los vehículos circulando en el país, aproximadamente el 90,88% son de uso particular, el 7,48% de servicio público y el 1,64% de uso oficial.



Marcas



Durante el 2014, 13 marcas constituyeron el 80% de las importaciones de vehículos nuevos (0 Km.) mientras que 173 marcas, constituyeron el 20% restante, situación que muestra la atomización de marcas que ingresan al país, muchas de ellas, de origen chino.



El total de vehículos ingresados al país, con algo más de 40.000 unidades nuevas por año, no influye significativamente sobre el total del parque automotor obsoleto y contaminante.



Por lo anterior mencionado, la asociación de comerciantes por destaca que "es muy importante que el Estado Plurinacional de Bolivia considere medidas adecuadas que permitan y fomenten la importación de vehículos nuevos, 0 Km. y restrinja la importación de vehículos usados, sin contemplaciones".



"No es aceptable que bajo cualquier justificativo se sigan importando más de 1.000 unidades usadas, al margen de la normativa nacional vigente que limita la importación a tan solo 2 años para vehículos pequeños y a 4 años para vehículos mayores y de trabajo", señala la CNC.

