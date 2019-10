Expresidentes 'no serán monos de circo', dice Tuto

El expresidente y jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, calificó como “profundamente antidemocráticas” las declaraciones de la máxima autoridad del país, Evo Morales, que dijo que las exautoridades son necesarias para mostrar unidad afuera del país, pero internamente "no necesitamos".



"El papel de los expresidentes no es ser monos de circo que aplaudan lo que Evo Morales quiera afuera, y que callen dentro del país cuando viola la democracia para perpetuarse en el poder", Aseveró el opositor, según una nota de su partido.



El excandidato a la presidencia, que se encuentra en Kuala Lumpur, Malasia, en un encuentro internacional, sostiene que "lo que Bolivia necesita es que Evo Morales sea expresidente, que cumpla su mandato y se baje al llano; que no tenga miedo de bajarse del avión Falcón; que no tenga miedo de salir del Palacio".



"El decir que los expresidentes solo sirven afuera y no adentro, muestra con claridad que él cree que aquellos bolivianos como Carlos Mesa y otros, solo podemos apoyar lo que él quiere afuera y tenemos que callar adentro, que tenemos que aplaudirlo en el exterior y apañar y contemporizar y aceptar sus violaciones a la democracia adentro", dijo.



Morales utilizó esas palabras cuando algunos de sus "compañeros me llaman y me dicen: ‘¿Con qué gente te metes? Ahí están tus aliados, ahí están tus invitados, en referncia al resplado a la causa marítima de Bolivia, en la que colaboran los exmadatarios.



"No se aferre a el, no se malacostumbre a que le amarren los huatos del zapato, ni a los aviones de lujo, ni a la vida ostentosa; ser demócrata, como dijo el expresidente (José) Sarney en Brasil es hacer maletas e irse a casa en la fecha establecida en la Constitución y no perpetuarse en el poder para siempre que es propio de dictadores", concluyó Tuto.