EI difunde el vídeo del atacante de tren alemán

La Fiscalía alemana está analizando el contenido de un vídeo en el que el joven afgano Mohamed Riad de 17 años, se define como "soldado" del Estado Islámico (EI). Esté, atacó la noche del lunes con un cuchillo y un hacha a los pasajeros de un tren regional.



El vídeo ha sido difundido este martes por la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, y en la cinta, cuya autenticidad no pudo ser comprobada, se logró identificar al joven, quien aparece ante la pantalla sujetando un cuchillo y amenazando: " Soy un soldado del califato. El Estado Islámico os atacará en cualquier lado... En vuestros pueblos, ciudades y aeropuertos. Llevaré a cabo una operación suicida en Alemania y lucharé por todo este tiempo de la misma manera que nos han golpeado y masacrado".



El fiscal de Bamberg, Erik Ohlenschlager, informó de que, hasta donde se conocía, al joven no se le relacionaba con esas redes ni era especialmente creyente, sin embargo, se pudo identificar que el pasado sábado colgó a través de las redes sociales un mensaje "algo críptico", que indicaría un rápido cambio.



En la habitación donde vivía desde hace dos semanas, en una familia de acogida, se encontró un cuaderno con un dibujo del símbolo del Estado Islámico, pintado a mano, así como una carta supuestamente de despedida a su padre.



"Reza por mi, porque me voy a vengar en esos infieles y porque vendré al cielo", escribió el atacante, según informó el portavoz policial, en una conferencia de prensa conjunta con la Fiscalía.



El joven había llegado a Alemania como refugiado en junio del año pasado, pasó una temporada en un albergue y hace dos semanas había sido asignado a una casa de acogida.



En el ataque resultaron heridas cinco personas, entre ellas cuatro turistas chinos procedentes de Hong Kong, de los cuales dos de ellos se debaten entre la vida y la muerte.



El joven fue abatido poco después del ataque por agentes de un comando especial de la Policía.