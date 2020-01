Opositor Fariñas cumple 50 días de huelga en Cuba

El opositor cubano Guillermo Fariñas cumplió este jueves 50 días en huelga de hambre y sed con la intención de mantener la protesta porque considera que tiene un "reto moral" con otros disidentes de su país.



Fariñas, que ha sido hospitalizado en cuatro ocasiones desde que inició esta medida el pasado 20 de julio, afirmó por teléfono que tiene "un reto moral con los otros opositores que están siendo golpeados" e insistió en que solo pide "que se cumpla la Ley cubana".



"Vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, incluida la muerte", aseguró el opositor desde su domicilio en la ciudad central de Santa Clara.



El opositor, premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo por la defensa de los derechos humanos, inició esta protesta para exigir al Gobierno cubano el cese de la represión contra los disidentes y un diálogo con la oposición.



"Sólo pedimos que se cumpla la Ley, no pedimos a Raúl (Castro) que deje el poder", dijo en referencia al presidente cubano.



Denunció que está siendo víctima de un "asesinato premeditado" por parte del Estado, cuya estrategia según el opositor es la de no ingresarle en el hospital y no realizarle transfusiones de sangre.



Desde que comenzó su ayuno, Fariñas ha perdido el conocimiento en cuatro ocasiones y fue llevado en cada una de ellas al hospital hospital provincial "Arnaldo Milián Castro", donde recibió rehidratación por vía intravenosa.



El opositor detalló que tras 50 días sin ingerir bebida ni alimentos tiene la presión arterial descompensada, dolores articulares y dolor de cabeza, así como niveles altos de hemoglobina que "preocupan un poco a los médicos" y que harían necesaria una transfusión de sangre.



También aseguró que ni él ni su familia introducen comida ni bebida en su domicilio "para que las autoridades no puedan difamarnos".



El Encuentro Nacional Cubano (ENC), que agrupa a 65 organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, denunció el miércoles desde Miami que al "dejar morir" a Fariñas, el Gobierno de Cuba comete un "asesinato premeditado".



También se están organizando campañas de apoyo a través de las redes sociales.



Guillermo Fariñas, que lidera el ilegal Frente Antitotalitario Unido (Fantu), acumula desde 1995 un total de 25 huelgas de hambre, la última hasta ahora en 2010, cuando hizo cien días de ayuno, la mayor parte de ellos hospitalizado, para pedir al Gobierno la liberación de un grupo de opositores presos enfermos.