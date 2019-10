Suspenden trípticos por el 'No' en Charagua

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz dispuso suspender la distribución de un tríptico que promueve el "No" al Estatuto Autonómico indígena de Charagua, debido a que promueve “agresión”, “violencia” y “confrontación”.



El material impreso fue elaborado por las juntas vecinales de Tajibo, Mora Grande, Cotoca, San Miguel, Universitario y Defensores del Chaco.

Según ese material, votar a favor del Estatuto de Charagua significa que este territorio se expondrá a “una inminente invasión territorial y cultural”.



“Quedamos expuestos a que el indígena originario del occidente colonice nuestras tierras e imponga sus usos y costumbres”, se lee en el documento.



Una resolución del TED, divulgada por el Ministerio de Autonomías, señala “que de manera indirecta el tríptico contiene mensajes de confrontación muy duros, evidentemente que promueve la violencia directa cuando textualmente dice ‘Invasión territorial y cultural”, haciendo referencia de una supuesta toma de tierras por parte de colonizadores del occidente”.



Sin embargo, en otro apartado el material impreso dice “No al racismo, No a la exclusión, No a la división”. Según la interpretación del TED con esa frase, "lo que se busca es el efecto contrario, poner en evidencia que en realidad hay racismo, exclusión y división implícitamente en el estatuto que se intenta someter a votación por medio de referendo”.



Como un tercer argumento, el TED suspendió a este material de campaña por incluir figuras de niños, lo cual no está permitido por la norma electoral.