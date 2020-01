Se retrasa suspensión del juez que liberó al líder de asalto a Eurochronos

El feriado en La Paz dejó en suspenso la posible suspensión del juez cautelar Fernando Rivadeneira y recién el martes, el Consejo de la Magistratura, a través de su dirección distrital, pedirá al juez disciplinario disponer la suspensión del cargo de dicho juzgador por otorgar libertad condicional al cabecilla del atraco a la joyería Eurochronos.

El decano en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura, Orlando Ríos, informó que se encuentra en la ciudad de La Paz para darle celeridad a la suspensión del cargo del juez Rivadeneira, pero no pudo hacer ninguna gestión este lunes debido al feriado departamental por la gesta libertaria. "Lamentablemente en La Paz hoy es feriado, eso me ata, mañana realizaré todas las gestiones, exclusivamente a eso me estoy quedando", señaló Ríos.

Además, explicó que será la unidad de Transparencia del Consejo la que sustente el proceso disciplinario contra el juez Rivadeneira, de manera inmediata.

Rivanedeira, que trató de descargar el peso y consecuencias de su decisión, de liberar, al criminal brasileño, dijo que el abogado de Silva Costa, ahora juez anticorrupción, Iván Perales, le ocultó el cuaderno de antecedentes del asesino de Lorena Tórrez, de acuerdo al reporte de la agencia estatal ABI.

Más temprano, Roxana Torrico, madre de Lorena Tórrez, víctima en el asalto, dijo creer que la Policía "no ayudó ni protegió a su hija por privilegiar lo material" y que por ello falleció. "No la protegieron ni la auxiliaron cuando se debatía entre la vida y la muerte", dijo este lunes en conferencia de prensa.

"Ella (Ana Lorena) era la carta de negociación, si tenían a mi hija se pudo haber negociado con los atracadores", puntualizó la mujer que también denunció que hubo "omisión de socorro" de parte de los agentes de la Policía que pasaron "varias veces a su lado" y no le brindaron asistencia.

Adhemar Suárez, abogado de la familia, dijo más temprano que después de casi 20 minutos de haberse producido el disparo la joven recién fue atendida por los paramédicos.