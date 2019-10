Episodio VIII de Star Wars llegará en mayo de 2017

Si los seguidores de "Star Wars" han sentido "una perturbación en la Fuerza" se debe a que Disney anunció este jueves que el episodio VIII de la saga se estrenará en mayo de 2017 y que la primera película derivada de la franquicia se llamará "Rogue One", con Felicity Jones como protagonista.



El consejero delegado de Disney, Bob Iger, anunció esas novedades y confirmó que el director y escritor del Episodio VIII será Rian Johnson, famoso por cintas como Looper y quien estuvo detrás de tres episodios de la premiada serie, Breaking Bad.



La cinta que servirá como continuación directa de "Star Wars: The Force Awakens", que llegará a las salas en diciembre próximo.



"Star Wars: Episode VIII" se estrenará el 26 de mayo de 2017, 40 años y un día después del lanzamiento de la primera entrega de la franquicia galáctica, "Star Wars: A New Hope", en 1977.



Además, "Rogue One" será el título de la primera película derivada de la saga ("spin-off") que explorará los personajes y sucesos de la historia más allá de las líneas de narración habituales.



La cinta, que será dirigida por Gareth Edwards ("Godzilla") y escrita por Chris Weitz ("Cinderella", "About a Boy"), contará con la británica Felicity Jones como protagonista, aunque su papel no ha sido desvelado.



La producción echará a andar este verano en Londres y se estrenará en diciembre de 2016.