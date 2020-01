Zapata dice que Quintana le solicitó "huir" del país

En una breve declaración a los medios de comunicación, esta mañana, la ex pareja de Evo Morales, Gabriela Zapata sostuvo que antes de ser detenida el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana le llamó para pedirle que deje el país y no ser aprehendida.



La versión saltó luego que en la víspera el ministro de Gobierno, Carlos Romero informara de una presunta intención de Gabriela Zapata para huir a Brasil, con colaboración de varios políticos bolivianos que están en ese país, entre ellos Róger Pinto.



Conoce más: Zapata envía carta a Evo y dice "no soy cara conocida"



“No conozco Brasil, no tengo contacto con la persona que menciona (Roger Pinto)” dijo antes de salir del IDIF donde ayer asistió a una audiencia de desprecintado de los sobres que allanaron en su domicilio, tras dictarse su detención preventiva.



“El servicio de Inteligencia de la Policía debería informarle al ministro (Carlos Romero) que fue él (Juan Ramón Quintana) que me pidió abandonar el país, yo lo hubiera hecho”, dijo Zapata a los medios de comunicación.



Lea también: Gobierno cree que Zapata quería fugarse a Brasil



Los periodistas preguntaron cuándo recibió ese pedido “cuando sale la denuncia en contra mía”, lanzó a gritos la mujer, que permanece en la cárcel desde el pasado 28 de febrero, tras ser detenida en un operativo en la zona Sur.



El 3 de febrero pasado se conoció la denuncia de Carlos Valverde sobre los presuntos vínculos de Zapata con el Gobierno, debido a que era gerente de la empresa China CAMC, con millonarios negocios en el país.