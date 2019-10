Frase de Muñoz aviva el debate en redes sociales

"Nos vemos en La Haya", afirmó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre las declaraciones que el presidente Evo Morales dio a EL DEBER, donde acusó al cónsul de ese país, Milenko Skoknic, de pretender desestabilizar su gestión.



La frase despertó varios comentarios en las redes sociales, tanto a favor de la reacción chilena, como en contra. Incluso varios usuarios de Twitter crearon el hashtag #NosVemosEnLaHaya junto con algunos memes en referencia al primer mandatario.



Algunos internautas llegaron a bromear con las afirmaciones de la autoridad chilena, comparando su frase con #TeEsperoaLaSalida, en referencia a las citas pactadas para pelear.



Muñoz dijo que lo aseverado por Morales "no es más que parte de la campaña comunicacional mediática que ya conocemos; pero todas las cosas tienen un límite", y se animó a pedir "que la Corte de La Haya tome nota y que el papa tome nota: nuestro ofrecimiento de diálogo es respondido con una amenaza de expulsión de nuestro Cónsul General".



También se generaron memes sobre cómo ven algunos chilenos al primer mandatario boliviano, tras denunciar que Skoknic "estaba viajando a todos los departamentos, no sé si hay que declarar persona no grata a ese cónsul, buscando a autoridades y dirigentes".

Internautas chilenos reflejaron la respuesta de Muñoz a Morales. En Twitter también se vieron mensajes sobre el primer mandatario boliviano.