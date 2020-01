Salida de Negrete desata pelea verbal con Landívar y retiros

Un fuerte enfrentamiento verbal entre Jorge Landívar y José Negrete y la ejecución de algo menos de 20 despidos de funcionarios municipales del entorno del exsecretario de Asuntos Jurídicos. Todo eso se desencadenó ayer con la salida de la Alcaldía del abogado y exjefe de campaña de Santa Cruz Para Todos (SPT) ayer, luego de que Landívar, secretario de Comunicación, dijera que el alcalde Percy Fernández aceptó la renuncia de Negrete y eligió a María Silvia Arispe como su reemplazante.

Todo ocurre en medio de un proceso de ‘reestructuración’ de la Alcaldía anunciado por Landívar a nombre de Fernández unos dos meses atrás, luego de que varias denuncias destaparon casos de cobros ilegales de funcionarios municipales y supuestos funcionarios, que salpicaron a las secretarías de Asuntos Jurídicos y Recaudaciones y Gestión Catastral (SER); los 18 secretarios fueron conminados a dejar sus cargos a disposición de Percy, mientras este definía los cambios a hacer. El proceso reveló tensiones internas entre secretarios del gabinete.

“Lo triste, cuando uno ha ocupado un cargo, una función, es no salir agradecido”, ha reprochado Landívar a Negrete, en una rueda de prensa en la que oficializó el nuevo cargo de Arispe. Sabiendo que Negrete atribuyó su alejamiento de la Alcaldía a él, el secretario de Comunicación arremetió contra el secretario saliente. “Uno tiene que ser gente cuando entra y tiene que ser gente cuando salga. Salga bien, no salga pateando puertas. (...). Que (el ciudadano) ponga en una balanza al señor Negrete y que me ponga a mí y que defina quién es el más dañino”, dijo el portavoz del alcalde, para insinuar que las denuncias de corrupción contra el exsecretario tuvieron que ver con su retiro.

José Negrete no se quedó callado. “Con el ingeniero Landívar no nos llevábamos bien desde el año pasado. (...) Es una persona osca, que no mira de frente, que siempre está con la cabeza agachada”, retrucó, desde su casa, el excolaborador de Percy Fernández, para sugerir luego que es bueno el ejercicio de poner en una balanza al secretario de Comunicación y a él, para ver de dónde viene “la riqueza de Landívar” (Bs 29,9 millones, según el resumen publicado por la Contraloría) y su patrimonio (unos Bs 580.580, cita la misma fuente).

Negrete dijo además que Landívar “viene de una de las dos logias cruceñas” y que, como a él lo ve como un “perro cunumi, que ascendió por talento profesional y no por favores de logias”, no lo perdonó. Aseguró que el secretario de Comunicación no permitía que el alcalde hable con él. “Yo siempre cuestioné por qué apareció Landívar en el gabinete, por qué está con SPT (que es una agrupación ciudadana), si él tiene un pasado con un partido político ya extinto (ADN) y siempre fue una persona que habló mal de Percy Fernández”.

Para Landívar, la insinuación de que él pudo ‘presionar’ al alcalde para alejar a Negrete de su cargo es una falta de respeto hacia Percy porque eso es algo que no se puede hacer con alguien de las características de personalidad de Percy Fernández. El secretario admitió que sí hizo críticas a la Alcaldía como columnista del mismo modo que las hizo en su momento en contra del Gobierno y la Gobernación, pero que eso es señal de una actitud contra el conformismo y una sana práctica democrática.

Varios despidos

Por la tarde, varios funcionarios municipales denunciaron una ‘masacre blanca’ en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, tras el retiro de Negrete. Una de las afectadas dijo a EL DEBER que había unos 50 memorándums de despido injustificados. Otra habló de más de 200. De hecho, los afectados señalaron que no solo se ejecutó despidos sin causa sino que no se perdonó ni siquiera a quienes tienen la protección especial de la Ley General del Trabajo por estado de gestación.



Antonio Parada, director municipal de Recursos Humanos, confirmó que sí hubo una orden de despidos, pero aclaró que no alcanzó ni a 20 personas. “Se trata de jefes de departamento y cargos de confianza que deben ser ocupados por colaboradores de la nueva secretaria de Asuntos Jurídicos, como es natural”. Sin embargo, los afectados han anunciado movilizaciones y otras acciones contra la medida.

Arispe y los procesos



Tras ser presentada, la nueva secretaria de Asuntos Jurídicos anunció que la comuna seguirá colaborando con los procesos que sigue la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por cobros ilegales, entre ellos los que involucran a su predecesor.

Arispe, un par de meses atrás posesionada como secretaria de Transparencia, informó ayer que la última vez que revisó el caso de la denuncia contra Negrete, donde el dueño de una discoteca lo acusa de cobrarle $us 5.000 a través de un intermediario, la ex autoridad había recusado al fiscal asignado al caso.



Negrete se dijo complacido de que Arispe garantice la continuidad de los procesos en su contra, pues, de esa forma, según él, será más seguro que pueda demostrar su inocencia. El exsecretario corroboró que recusó al fiscal Marcelo Saldaña pues, según él, este abogado trabajó años atrás en Asuntos Jurídicos y en su opinión, debido a diferencias que tuvieron, él buscaría vengarse de él si sigue su caso como acusador. El excolaborador de Percy se despidió con gratitud del alcalde y dijo que evaluaría a futuro si sigue en filas de SPT

Prescindirán de menos de 1.000 eventuales

En el marco de la ‘reestructuración’ de la Alcaldía cruceña, Jorge Landívar, secretario de Comunicación, anunció que el personal eventual de todas las secretarías (salvo Salud y Defensa Ciudadana) cuyos contratos venzan este mes ya no serán recontratados más.



Pero ayer, Antonio Durán, director municipal de Recursos Humanos, precisó que la cifra de eventuales que no gozará de la recontratación son menos de 1.000. Así respondió ayer a EL DEBER, para despejar rumores que anunciaban que entre 2.000 y 4.000 funcionarios eventuales ya no accederían a la recontratación.



La semana pasada, Landívar señaló que un informe identificó exceso de puestos burocráticos, duplicidad de funciones en algunos puestos y que esto se podía asociar con problemas de descontrol en la administración municipal y de corrupción.

El alcalde Percy Fernández ordenó el achicamiento del aparato burocrático y emitió un decreto municipal en el que disponía la disolución de la Secretaría de Acción Vecinal y creaba las secretarias de Movilidad Urbana y de Control y Fiscalización de Empresas Municipales.