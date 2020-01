Los gremiales observan lugar para trasladarse

Los cambios en los mercados anunciados en el Concejo Municipal ya encontraron resistencia. Luego de que la presidenta del órgano legislativo, Angélica Sosa, anunciara el lunes el traslado de los comerciantes de los alrededores de Los Pozos y del Abasto para este año, ayer, el edil y también dirigente gremial, Jesús Cahuana, explicó que los que corresponden a Los Pozos serán reubicados en el mercado minorista La Ramada, del distrito 10, y los del Abasto, en el mayorista del noveno anillo, camino a La Guardia, por decisión del alcalde Percy Fernández.



A los gremiales de Los Pozos el anuncio no les cayó nada bien, pues, atenidos a la ordenanza municipal 067/2009, que firmó el alcalde, ellos dicen que sí, que deben ordenarse, pero no en el nuevo mercado La Ramada del distrito 10 porque el acuerdo no fue ese. Así lo dijo Rodolfo Ochoa, secretario ejecutivo de la Federación de Gremialistas Independientes de Los Pozos. De hecho, ayer los seguidores de Ochoa prometieron dar batalla al concejal gremialista y a la Alcaldía para obligarlos a cumplir lo suscrito en 2009.

Choque de opiniones

Cahuana tiene otra idea. “La capacidad del mercado del distrito 10 (minorista La Ramada) es de 2.800 (puestos), máximo 3.000. Debemos priorizar esos puestos para el mercado Los Pozos”, aseguró a Unitel el concejal, y, por tanto, para él es ‘imposible’ llevar allí a los 5.700 vendedores de las calles de La Ramada. Así que los gremiales de Los Pozos deberán obedecer y hasta junio de este año, ellos y los del Abasto deben ser relocalizados.



Pero Delia Agudo, dirigente del grupo de Ochoa, cita la ordenanza mencionada y asegura que la hoy presidenta del Concejo en 2009 fue con ellos al final de la avenida Alemania, cerca del octavo anillo, y les mostró un predio donde les prometió que serían reubicados para retirarse de las calles de Los Pozos.



Víctor Medina, otro dirigente del grupo de Ochoa, declaró a su organización en estado de emergencia y señaló que sería una arbitrariedad que se intente ejecutar lo explicado por Cahuana, a quien identificó como un edil ligado a la dirigencia gremial de La Ramada. Según él, la reubicación en el D-10, además de ir contra lo acordado en la ordenanza 067/2009, les perjudicaría porque estiman que sus ventas no serían las mismas