Jesse: “Siento la cercanía y el cariño de Bolivia”

Son las 13:32. Hacen 25°C en la ciudad argentina de Mendoza. Jesse toma el teléfono y saluda. Pronto su voz se desvanece, porque se corta la llamada. Pasan unos segundos y se vuelve a escuchar su respiración. “¿Ahora me escuchas?”, pregunta. El “sí” es evidente. Durante los 20 minutos que conversó en exclusiva con Sociales&Escenas no ocultó esa emoción que le albergaba al saber que visitará Bolivia por primera vez y dijo que solo tiene mucho amor para dar a aquellos que acudan el 25 a Expocruz, la mayor feria de Sudamérica.



En contacto con Bolivia

Jesse confesó que si bien nunca visitó Bolivia, eso no significa que no tenga una idea de cómo es el país. Tiene un par de amigos bolivianos y está en permanente contacto con ellos. “Así siento la cercanía y el cariño de todos ustedes”, agrega.

“Estamos superemocionadísimos de viajará para allá (con Joy). Vamos a darle un besito más a los bolivianos. No solo se lo daremos en los oídos, sino también en el alma”, fueron las palabras que dijo por el auricular desde Mendoza, una de las 18 ciudades de Un besito más Tour.

Un besito más también es el cuarto álbum de estudio de Jesse & Joy. Entre sus nuevas 13 canciones aparecen Ecos de amor, No soy una de esas (con Alejandro Sanz), Un besito más (con Juan Luis Guerra) y Dueles.



El dúo mexicano se hizo conocido por canciones como ¡Corre!, Me quiero enamorar, ¿Con quién se queda el perro?, La de la mala suerte, Llorar y Me voy. Y al respecto de las letras que mencionan al amor, a la mentira, a la conveniencia y a la pérdida de un ser querido, Jesse explicó que los temas pueden tener diferentes lecturas, depende de la persona. Por ejemplo, Un besito más es un homenaje a su papá, Eduardo Huerta, pues la compusieron tras su fallecimiento.



De Juan Gabriel y...

Jesse escuchó atentamente cuando se le contó que Juan Gabriel (+) llegó a vacacionar en Bolivia y quedó embrujado con el paraíso que encontró en las llanuras. “Me parece increíble. Juan Gabriel no se enamoraba fácilmente de cualquier lugar. Ya quiero saber qué tiene tu país para que haya sucedido eso. Me emociona”, añadió.



Jesse es uno de esos artistas que le gusta recibir el aprecio de la gente. Para él ese es el premio más importante que puede recibir un artista. Aunque no puede ser malagradecido con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que le entregó cinco Grammy Latinos. “Podemos tener una bodega de preseas, pero el premio de la gente lo valoramos más”.



Siente que Jesse & Joy tiene una responsabilidad con Latinoamérica. “Debemos llevar una voz positiva y mensajes de amor”, indicó. Y apuntó a México: “Debemos ser responsables con el progreso del país como mexicanos y norteamericanos. Les digo a los mexicanos y a los latinos que se registren y voten en las elecciones de EEUU, porque el voto latino decidirá nuestro futuro”.



El 24 Jesse & Joy cantará en el Festival Internacional de la Cultura de Sucre. Después estarán en Expocruz “para dejar el corazón, el alma y la voz” en un recital producido por Marco Valenzuela. “¡Que se arme la fiesta”!, así Jesse se despidió