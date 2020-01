Huérfanos digitales cuando el niño está solo padres analfabetos

Los niños ahora tienen a una corta edad acceso a todo el mundo a través de los dispositivos digitales, por lo que los padres y educadores deben orientarlos acerca de los riesgos de un uso inadecuado de la tecnología. Pero, ¿qué pueden hacer los padres analfabetos digitales?

El término brecha digital está en desuso, hoy se habla de analfabetismo digital y los expertos afirman que esto es transversal en cuanto a la edad, ya que hay adultos correctamente formados porque se han interesado y hay menores que no, aunque sorprenda. No es una cuestión de cuándo has nacido, sino de cuánto te has interesado por aprender. Aunque algunos adultos tienen menos posibilidades de incorporar las nuevas tecnologías a sus vidas porque no cuentan con los recursos económicos o no cuentan ni con la formación básica escolar.



¡SOS!

“Algunos padres se sienten niños al lado de sus hijos, porque no son capaces de manejar como lo hacen ellos un iPad, una tableta o un iPhone de última generación.



Los hijos nadan como pez en el agua en ese líquido amniótico en el que han nacido, se mueven en el ciberespacio como gato panza arriba y se sienten como reyes de la selva digital. No obstante, muchas veces quedan atrapados en las redes sociales, salen escaldados de alguna de sus aventuras por internet o son destronados por un virus informático”, aclara el ingeniero Leo Viera.



Los hijos ven a sus padres como náufragos en una isla sin cobertura ni conexión, no les piden ayuda y no cuentan con ellos. Prefieren buscarse la vida solos porque no les queda otro remedio; sus padres les han dejado claro que en esos temas no tienen nada que decir, que son analfabetos digitales y no les pueden echar una mano. Es la excusa perfecta y además bilateral: “Mis padres no tienen ni idea de informática”, dicen los hijos, y los padres se justifican: “Es que yo no entiendo de esas cosas”. De esta forma, se ha creado una generación de hijos sin padres que los orienten en ese mundo al que los han traído y del que los progenitores se inhiben por comodidad.

¿Cómo conectarse?



La informática Nancy Velasquez, coordinadora de la facultad de ingeniería de la UPSA, manifiesta que el Estado y los medios de comunicación pueden abolir el analfabetismo digital de los padres educándolos. "Para ello se pueden realizar cursos sencillos por periódicos, revistas, televisión o a través de alguna aplicación en el teléfono celular. Asimismo, la radio es un medio que utilizan muchas personas, se pueden dar pequeños cursos para estas personas donde se incluya el uso de tecnología y valores".



“No se necesitan habilidades tecnológicas, sino criterios. Ahí entran los padres para dar criterios de uso que los chicos no aplican. Invirtamos tiempo en aprender cosas básicas y así poder contactarnos con ellos para que reciban nuestros consejos”, concluye Viera.