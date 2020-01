Sensaciónal. Maná deja su alma en Bolivia

El hechizo de Maná continúa (y seguirá por siempre). Decir que todo Santa Cruz se volcó al estadio Tahuichi Aguilera no es exageración. Y los que no fueron, lamentablemente se lo perdieron (y no habrá repetición, al menos por el momento).



Enamorados, amigos, chicas con poleras de Maná y famosos de la farándula nacional cantaron al unísono aquellas canciones que perduran en el aire durante 30 años. Todo estaba lleningo. Muchos grabaron los temas más icónicos de la banda mexicana y otros se ‘deshicieron’ con las selfis en grupo. Fue una noche en la que la ciudad compartió sus labios con Fher. Él dejó absolutamente todo