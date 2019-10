Belaunde tiene plazo para presentarse al Conare

El embajador de Bolivia en el Perú, Gustavo Rodríguez, señaló que el exasesor del presidente peruano Ollanta Humala, buscado por la justicia peruana, Martín Belaunde Lossio, debe presentarse a la oficina de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) hasta el martes de la próxima semana, a fin de continuar con el proceso de solicitud de refugio.



“Tiene un plazo, entiendo que es entre este lunes y martes, pero no hay una hora”, dijo la autoridad boliviana, de acuerdo a una publicación del diario peruano El Comercio.



Rodríguez manifestó que la entrevista personal que sostendrá en la Conare es parte del proceso que se le sigue a su pedido de refugio, el cual debe resolverse en un plazo máximo de 120 días.



Jorge Valda, abogado de Belaunde Lossio en Bolivia, dijo ayer que su patrocinado todavía no ha sido citado por la Conare. Agregó que cuando sea notificado, su cliente acudirá ante ese organismo para sustentar su pedido de refugio.



Belaúnde niega acusaciones



Martín Belaúnde, a través de una conferencia de prensa ofrecida el viernes 9 de enero en la ciudad de Santa Cruz, a tiempo de negar las acusaciones en su contra se declaró víctima de persecución política en su país.



"No he cometido ningún delito, ni en Perú, por lo que no existe razón alguna para esconderme”, afirmó.



En mayo de 2014, un tribunal peruano ordenó la detención preventiva de?Belaúnde Lossio, acusado por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y delitos contra la administración pública. Tiene en su contra una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.